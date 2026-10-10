Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял решение относительно прямой трансляции запланированной казни Нидаля Малика Хасана — бывшего военного психиатра армии США, устроившего стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Трамп сказал журналистам, что Хасан, безусловно, заслуживает смертной казни через расстрел, однако добавил, что ему еще предстоит определиться насчет трансляции. Ранее Пентагон сообщил о намерении публично показать казнь. Министр обороны США Пит Хегсет заявил в распространенном ведомством видео, что люди должны увидеть серьезные последствия таких преступлений.

Казнь назначили на 3 декабря

56-летний Хасан находится в камере смертников в Форт-Ливенворте, штат Канзас. Его казнь назначили на 3 декабря. После нападения 2009 года Хасан был ранен офицером, прибывшим на место стрельбы; с тех пор он парализован ниже пояса и передвигается в инвалидной коляске.

Во время стрельбы на военной базе Форт-Худ в Техасе Хасан убил 13 человек и ранил еще 32. Deutsche Welle называет это нападение самой массовой стрельбой на военной базе в истории США.

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Критика со стороны обеих партий

Идея трансляции вызвала возражения среди республиканцев и демократов. Республиканец Остин Скотт заявил, что поддерживает смертный приговор, но сравнил трансляцию казней с практикой джихадистов. Его однопартиец Роб Бреснаган подчеркнул, что казнь не следует превращать в публичное зрелище, а внимание должно быть сосредоточено на справедливости для жертв и их семей.

Демократ Юджин Виндман назвал публичную трансляцию действием, свойственным террористам и авторитарным режимам. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что Хегсет превращает казнь в жестокое и бесчеловечное зрелище. Идею также осудили Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и президент Конференции католических епископов США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не знает, состоится ли трансляция на самом деле, и добавил, что не будет ее смотреть, если она будет публичной.

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