В Польше полиция задержала 76 человек в связи с проверками в образовательных учреждениях, которые проводят после серии нападений в школах и сообщений о возможных атаках. По состоянию на 6:00 субботы правоохранители зафиксировали 231 происшествие, по которым принимают меры в связи с обоснованным подозрением в совершении правонарушения.

Как сообщает Interia, полицейские проверили почти 50 тысяч образовательных учреждений по всей стране. По данным полиции, меры направлены на обеспечение безопасности детей, молодежи и работников образовательных учреждений. Правоохранители также круглосуточно отслеживают информацию в интернете и реагируют на каждое сообщение.

Число проверок и задержаний выросло

В пятницу вечером полиция сообщала о проверке почти 35 тысяч учреждений, 172 зафиксированных происшествиях и 59 задержанных. К утру субботы число проверенных учреждений выросло почти до 50 тысяч, а число задержанных — до 76.

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Нападения и угрозы школам

В последние дни в Мазовецком воеводстве произошли два акта насилия в школах. В четверг в начальной школе в Лещидоле-Новинах 15-летний подросток напал на трех человек. Среди пострадавших была 37-летняя сотрудница учреждения, которая умерла.

Днем ранее в Комплексе профессиональных школ №4 в Остроленке 19-летний юноша, по данным издания, напал с ножом на девять человек, в том числе на пятерых учеников и двух учителей. У него также был рюкзак с самодельным взрывчатым веществом. После этих событий полиция при поддержке муниципальных служб усилила мониторинг школ и детских садов Мазовецкого воеводства.

Полиция также сообщила, что предотвратила вероятное нападение в школе в Серпце. Задержанному 17-летнему юноше предъявили обвинения и арестовали его на два месяца. Отдельно правоохранители задержали 17-летнего жителя Пшаснышского повята, которого считают вероятным автором видео с угрозами так называемой кровавой пятницы.

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