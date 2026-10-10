W Polsce policja zatrzymała 76 osób w związku z kontrolami w placówkach oświatowych, prowadzonymi po serii ataków w szkołach i zgłoszeniach o możliwych atakach. Według stanu na godz. 6:00 w sobotę funkcjonariusze odnotowali 231 zdarzeń, w sprawie których podejmują działania z powodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.

Jak informuje Interia, policjanci sprawdzili niemal 50 tys. placówek oświatowych w kraju. Według policji działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych. Funkcjonariusze przez całą dobę monitorują również informacje w internecie i reagują na każde zgłoszenie.

Liczba kontroli i zatrzymań wzrosła

W piątek wieczorem policja informowała o sprawdzeniu niemal 35 tys. placówek, 172 odnotowanych zdarzeniach i 59 zatrzymanych osobach. Do sobotniego rana liczba sprawdzonych placówek wzrosła do niemal 50 tys., a liczba zatrzymanych — do 76.

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Ataki i groźby wobec szkół

W ostatnich dniach w województwie mazowieckim doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-letni nastolatek zaatakował trzy osoby. Wśród poszkodowanych była 37-letnia pracownica placówki, która zmarła.

Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni mężczyzna, według publikacji, zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z domowej roboty materiałem wybuchowym. Po tych wydarzeniach policja, przy wsparciu służb miejskich, wzmocniła monitoring szkół i przedszkoli w województwie mazowieckim.

Policja poinformowała również, że zapobiegła prawdopodobnemu atakowi w szkole w Sierpcu. Zatrzymanemu 17-letniemu chłopakowi postawiono zarzuty i aresztowano go na dwa miesiące. Osobno funkcjonariusze zatrzymali 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, uznawanego za prawdopodobnego autora nagrania wideo z groźbami tzw. krwawego piątku.

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