波兰警方因学校检查拘留76人——Interia

波兰警方在学校发生一系列袭击事件及收到可能发生袭击的报告后，对教育机构开展检查，并因此拘留了76人。截至周六6时，执法人员记录了231起事件，并因有合理理由怀疑发生违法行为而采取措施。

据Interia报道，警方已检查全国近5万所教育机构。警方表示，这些措施旨在保障儿童、青年和教育机构工作人员的安全。执法人员还全天候监控互联网上的信息，并对每一条报告作出回应。

检查和拘留人数增加

周五晚间，警方表示已检查近3.5万家机构，记录172起事件，并拘留59人。到周六早晨，接受检查的机构数量增至近5万家，拘留人数增至76人。

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针对学校的袭击和威胁

近几日，马佐夫舍省的学校发生两起暴力事件。周四，在莱什奇多乌-诺维内一所小学，一名15岁少年袭击了3人。伤者中包括一名37岁的该机构女员工，她已死亡。

前一天，据该媒体报道，在奥斯特罗文卡第4职业学校综合体，一名19岁男子持刀袭击9人，其中包括5名学生和2名教师。他还携带一个装有自制爆炸物的背包。事件发生后，警方在市政部门支持下加强了对马佐夫舍省学校和幼儿园的监控。

警方还表示，他们阻止了在谢尔普茨一所学校发生的可能袭击。被拘留的17岁少年已被提出指控，并被羁押两个月。此外，执法人员拘留了一名普沙斯内什县17岁居民，此人被认为可能是含有关于所谓“血腥星期五”威胁视频的作者。

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