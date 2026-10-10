США угрожают лишить Украину разведывательных данных из-за ударов по российским НПЗ, — Axios

Представители администрации президента США Дональда Трампа якобы пригрозили прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По словам американского чиновника, Трамп неоднократно просил президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ.

Однако Киев проигнорировал около шести таких обращений, после чего американский президент решил разрешить закупки российского дизельного топлива.

Американский лидер утверждает, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы России «наносят ущерб США».

«Зеленский неверно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, он подрывает доброжелательное отношение к себе, которого добился у Трампа за последние шесть месяцев», — заявил американский чиновник.

Украинский чиновник рассказал Axios, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер предупредили украинскую сторону о возможном отключении от системы американской разведывательной информации, если удары по российским НПЗ будут продолжаться.

В то же время, по информации Axios, Виткофф и Кушнер рассматривают возможность посетить Москву и Киев на следующей неделе для обсуждения новых мирных предложений.

Американский чиновник отметил, что Вашингтон продолжает искать вариант соглашения, который мог бы убедить Путина прекратить войну.

«Путин наносит Украине мощные удары, но мы считаем, что он открыт для обсуждения завершения войны. Мы хотим разработать новое предложение, которое будет для него достаточно приемлемым, чтобы он согласился остановиться», — заявил американский чиновник.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники в команде Трампа.

Напомним, что переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО в Майами завершились 9 октября — на день раньше, чем планировалось. На следующий день встреч не будет.

Украинская переговорная делегация прибыла 9 октября в США для встречи с американскими чиновниками с целью подготовки к предстоящим трехсторонним переговорам в формате Украина-США-Россия.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут до конца октября вновь приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины.

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