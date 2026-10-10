Przedstawiciele administracji prezydenta USA Donalda Trumpa rzekomo zagrozili wstrzymaniem wymiany informacji wywiadowczych z Ukrainą, jeśli Kijów nie zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

Według amerykańskiego urzędnika Trump wielokrotnie prosił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie.

Jednak Kijów zignorował około sześciu takich apeli, po czym amerykański prezydent postanowił zezwolić na zakup rosyjskiego oleju napędowego.

Amerykański przywódca twierdzi, że ataki na rosyjskie rafinerie „zadają cios Stanom Zjednoczonym”.

„Zełenski błędnie ocenia sytuację. Kontynuując ataki na rafinerie, podważa przychylność, jaką zyskał u Trumpa w ciągu ostatnich sześciu miesięcy” – stwierdził amerykański urzędnik.

Ukraiński urzędnik poinformował serwis Axios, że podczas rozmów w Miami specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz Jared Kushner ostrzegli stronę ukraińską przed możliwym odcięciem dostępu do amerykańskich danych wywiadowczych, jeśli ataki na rosyjskie rafinerie będą trwały.

Jednocześnie, według informacji serwisu Axios, Witkoff i Kushner rozważają możliwość odwiedzenia Moskwy i Kijowa w przyszłym tygodniu w celu omówienia nowych propozycji pokojowych.

Amerykański urzędnik zaznaczył, że Waszyngton nadal poszukuje wariantu porozumienia, który mógłby przekonać Putina do zakończenia wojny.

„Putin zadaje Ukrainie potężne ciosy, ale uważamy, że jest otwarty na rozmowy o zakończeniu wojny. Chcemy opracować nową propozycję, która będzie dla niego na tyle akceptowalna, by zgodził się zaprzestać działań wojennych” – oświadczył amerykański urzędnik.

Informację tę podaje serwis Axios, powołując się na własne źródła w zespole Trumpa.

Przypomnijmy, że rozmowy przedstawicieli Ukrainy, USA, krajów europejskich i NATO w Miami zakończyły się 9 października – dzień wcześniej niż planowano. Drugiego dnia spotkania nie odbędą się.

Ukraińska delegacja negocjacyjna przybyła 9 października do USA na spotkanie z amerykańskimi urzędnikami w celu przygotowania się do przyszłych trójstronnych rozmów w formacie Ukraina–USA–Rosja.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner mogą do końca października ponownie przyjechać do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem dotyczące zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

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