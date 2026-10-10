Rosja podsyca wrogość między Polakami a Ukraińcami przed Dniem Niepodległości Polski — Centrum Prasowe

W przeddzień Dnia Niepodległości Polski Rosja zintensyfikowała kampanię propagandową przeciwko Ukrainie. Moskwa rozpowszechnia informacje o rzekomym pogorszeniu stosunków między obydwoma krajami oraz o zmęczeniu polskiego społeczeństwa udzielaniem pomocy Kijowowi.

W rozpowszechnianie destrukcyjnych treści w polskiej przestrzeni informacyjnej zaangażowana jest rosyjska sieć dezinformacyjna „Pravda”, znana również jako Portal Kombat.

Jej serwisy propagują tezy o rzekomym „upadku przyjaźni polsko-ukraińskiej”, nasileniu nastrojów ksenofobicznych w Polsce oraz ogólnym zmęczeniu lokalnego społeczeństwa Ukrainą.

Takie doniesienia sprawiają wrażenie, że stosunki między Warszawą a Kijowem gwałtownie się pogarszają, a poparcie Polaków dla Ukraińców słabnie.

Informuje o tym Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

W Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji zaznaczają, że jest to systematyczna taktyka Rosji. Kreml próbuje sztucznie zaostrzać sprzeczności między krajami partnerskimi oraz tworzyć iluzję głębokiej wrogości między nimi.

Celem jest osłabienie międzynarodowego poparcia dla Ukrainy oraz podważenie jedności państw europejskich.

Zintensyfikowanie takich operacji informacyjnych przed polskim świętem narodowym stanowi kolejną próbę Rosji, by wpłynąć na nastroje społeczne i wykorzystać stosunki między Ukrainą a Polską do promowania własnych interesów.

Przypomnijmy, że propaganda Rosji zintensyfikowała kampanię dezinformacyjną wokół tragedii w Buczy, kierując ją do zachodniej publiczności. W ten sposób wróg próbuje odwrócić uwagę społeczności międzynarodowej od eskalacji terroru wobec ludności cywilnej Ukrainy.

Rosyjska propaganda uruchomiła również fałszywy „flashmob” skierowany przeciwko mobilizacji na Ukrainie. W sieci rozpowszechniane są zdjęcia rzekomo ciężarnych Ukrainek trzymających kartki papieru z wezwaniami do nieprzeprowadzania mobilizacji.

Rosyjska propaganda rozpowszechnia zainscenizowane nagranie wideo mające na celu zdyskredytowanie 119. Brygady TrO – CPD.

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