Россия разжигает вражду между поляками и украинцами в преддверии Дня независимости Польши, — ЦПД

Накануне Дня независимости Польши Россия усилила пропагандистскую кампанию против Украины. Москва распространяет утверждения о якобы ухудшении отношений между странами и усталости польского общества от помощи Киеву.

К распространению деструктивных сообщений в польском информационном пространстве привлечена российская дезинформационная сеть «Правда», также известная как Portal Kombat.

Ее ресурсы продвигают тезисы о якобы «крахе польско-украинской дружбы», росте ксенофобских настроений в Польше и общей усталости местного общества от Украины.

Такие сообщения создают впечатление, что отношения между Варшавой и Киевом стремительно ухудшаются, а поддержка украинцев среди поляков ослабевает.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что речь идет о системной тактике России. Кремль пытается искусственно усиливать противоречия между странами-партнерами и создавать иллюзию глубокой вражды между ними.

Расчет заключается в том, чтобы ослабить международную поддержку Украины и подорвать единство европейских государств.

Активизация таких информационных операций перед польским национальным праздником является очередной попыткой России повлиять на общественные настроения и использовать отношения между Украиной и Польшей для продвижения собственных интересов.

Напомним, что пропаганда РФ усилила дезинформационную кампанию вокруг трагедии в Буче, ориентируясь на западную аудиторию. Таким образом враг пытается отвлечь внимание мирового сообщества от эскалации террора против гражданского населения Украины.

Также российская пропаганда запустила фейковый «флешмоб», направленный против мобилизации в Украине. В сети распространяют фотографии якобы беременных украинок, которые держат листы бумаги с призывами не проводить мобилизацию.

Российская пропаганда распространяет постановочное видео для дискредитации 119-й бригады ТрО — ЦПД.

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