В Израиле серия опросов, проведенных почти за две недели до выборов, не выявила блока, который мог бы получить необходимые для большинства в Кнессете 61 место. Партия «Яшар» во главе с Гади Айзенкотом лидирует или делит первое место в отдельных исследованиях, однако расстановка сил остается неопределенной, сообщает Jerusalem Post.

Средний результат четырех опросов

Средний показатель, рассчитанный по результатам четырех отдельных опросов, дает блоку премьер-министра Биньямина Нетаньяху и сионистской оппозиции примерно по 52,3 места. В блок Нетаньяху в этом расчете включили партию «Народ Израиля», которую возглавляет Офер Винтер. Издание подчеркивает, что этот средний показатель не является отдельным соцопросом или прогнозом результатов выборов.

На итог борьбы за формирование следующего правительства может повлиять судьба партий, находящихся вблизи избирательного барьера. В частности, партия Винтера в разных опросах либо преодолевает барьер, либо не набирает необходимой поддержки.

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Различия между исследованиями

По данным Maariv, блок коалиции и сионистская оппозиция имеют по 52 мандата. «Ликуд» прибавил одно место, тогда как партия «Демократы» потеряла одно. Арабские партии в совокупности получают 12 мест.

Опрос Channel 13 зафиксировал по 20 мест у «Яшар» и «Ликуда». Блок Нетаньяху там имеет 55 мандатов, блок Айзенкота — 50, а арабские партии — 15. «Народ Израиля» в этом исследовании преодолевает избирательный барьер и получает пять мест.

Данные KAN 11 и Channel 12

Согласно опросу KAN 11, «Яшар» получает 23 мандата, «Ликуд» — 21, а партия бывшего премьер-министра Нафтали Беннета B’Yachad — 12. Партия Винтера не преодолевает избирательный барьер; при таком распределении блок Айзенкота имеет 52 места, а блок Нетаньяху — 51. Channel 12 также отдает «Яшар» 23 мандата, а «Ликуду» — 21; оппозиционные партии в совокупности получают 54 места, коалиция — 49.

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