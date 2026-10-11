在距离选举近两周之际，以色列进行的一系列民调未能确定一个可获得议会多数所需61个席位的阵营。由加迪·艾森科特领导的“亚沙尔”党在个别调查中领先或并列第一，但力量对比仍不确定，《耶路撒冷邮报》报道。

四项民调的平均结果

根据四项独立民调计算的平均结果显示，总理本雅明·内塔尼亚胡的阵营和犹太复国主义反对派各约获得52.3席。在这一计算中，内塔尼亚胡阵营包括由奥费尔·温特领导的“以色列人民”党。该报强调，这一平均值并非单独的民调或对选举结果的预测。

接近选举门槛的政党的命运可能影响组建下一届政府的争夺结果。尤其是，温特的政党在不同民调中要么跨过门槛，要么未能获得所需支持。

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调查之间的差异

据Maariv报道，执政联盟阵营和犹太复国主义反对派各有52席。“利库德”党增加一席，而“民主党”失去一席。阿拉伯政党合计获得12席。

Channel 13的一项民调显示，“亚沙尔”党和“利库德”党各获得20席。内塔尼亚胡阵营在该民调中有55席，艾森科特阵营有50席，阿拉伯政党有15席。“以色列人民”党在该调查中跨过选举门槛并获得5席。

KAN 11和Channel 12的数据

根据KAN 11的一项民调，“亚沙尔”党获得23席，“利库德”党获得21席，前总理纳夫塔利·贝内特的B’Yachad党获得12席。温特的政党未能跨过选举门槛；在这一分配下，艾森科特阵营有52席，内塔尼亚胡阵营有51席。Channel 12同样给予“亚沙尔”党23席、“利库德”党21席；反对党合计获得54席，执政联盟获得49席。

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