W Izraelu seria sondaży przeprowadzonych niemal dwa tygodnie przed wyborami nie wskazała bloku, który mógłby zdobyć wymagane do większości w Knesecie 61 mandatów. Partia Jaszar, kierowana przez Gadiego Eisenkota, prowadzi lub dzieli pierwsze miejsce w poszczególnych badaniach, jednak układ sił pozostaje niepewny, informuje Jerusalem Post.

Średni wynik czterech sondaży

Średni wynik obliczony na podstawie czterech odrębnych sondaży daje blokowi premiera Binjamina Netanjahu i syjonistycznej opozycji po około 52,3 mandatu. Do bloku Netanjahu w tym wyliczeniu zaliczono partię Lud Izraela, na której czele stoi Ofer Winter. Gazeta podkreśla, że ta średnia nie jest odrębnym sondażem ani prognozą wyników wyborów.

Na wynik walki o utworzenie następnego rządu może wpłynąć los partii znajdujących się blisko progu wyborczego. W szczególności partia Wintera w różnych sondażach albo przekracza próg, albo nie zdobywa wymaganego poparcia.

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Różnice między badaniami

Według Maariv blok koalicyjny i syjonistyczna opozycja mają po 52 mandaty. Likud zyskał jeden mandat, podczas gdy partia Demokraci straciła jeden. Partie arabskie łącznie otrzymują 12 mandatów.

Sondaż Channel 13 odnotował po 20 mandatów dla Jaszar i Likudu. Blok Netanjahu ma tam 55 mandatów, blok Eisenkota — 50, a partie arabskie — 15. Lud Izraela przekracza w tym badaniu próg wyborczy i zdobywa pięć mandatów.

Dane KAN 11 i Channel 12

Zgodnie z sondażem KAN 11 Jaszar otrzymuje 23 mandaty, Likud — 21, a partia byłego premiera Naftalego Bennetta B’Yachad — 12. Partia Wintera nie przekracza progu wyborczego; przy takim rozkładzie blok Eisenkota ma 52 mandaty, a blok Netanjahu — 51. Channel 12 również przyznaje Jaszar 23 mandaty, a Likudowi — 21; partie opozycyjne łącznie otrzymują 54 mandaty, koalicja — 49.

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