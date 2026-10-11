Трамп обвинил Зеленского в отсутствии мирного соглашения и похвалил РФ за дешевую нефть

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Журналисты спросили Трампа, отправит ли он своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Виткоффа на новый раунд переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Прямого ответа на этот вопрос президент США не дал, зато высказал претензии к украинскому руководству.

«Ну, я думаю, что Россия хотела бы заключить соглашение. Но, как я уже говорил, это то, что могло бы быть решено много раз, но по каким-то причинам Зеленский не хочет заключать соглашение», — заявил Трамп.

Американский президент также сослался на статистические данные, утверждая, что одна из сторон имеет преимущество над другой в миллион военнослужащих. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский должен был договориться о мире значительно раньше.

«Было бы разумнее, если бы он заключил соглашение ещё два года назад. Он мог бы заключить гораздо более выгодное соглашение ещё два года назад», — сказал Трамп.

Рассказывая о недавнем телефонном разговоре с Путиным, Трамп заверил, что российский лидер якобы стремится урегулировать ситуацию.

Отдельно президент США положительно отозвался о поставках российской нефти на мировой рынок.

«Посмотрите, он снабжает мир большими объемами нефти. То есть это хорошо. И, кстати, по очень низкой цене», — заявил Трамп.

В то же время слова Дональда Трампа о якобы желании Владимира Путина урегулировать войну расходятся с заявлениями представителей Кремля.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что во время того самого телефонного разговора Путин заявил Трампу о неизменности целей войны против Украины.

По словам Ушакова, о немедленном возобновлении переговоров между Россией и Украиной речи не идет.

Об этом сообщалось во время ответов Дональда Трампа на вопросы журналистов.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут повторно посетить Россию в течение ближайших двух недель. Точная дата визита пока не определена.

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