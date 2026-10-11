В бразильском штате Амазонас 10 октября объявили чрезвычайную ситуацию в 36 муниципалитетах из-за лесных пожаров и сильного задымления. Об этом сообщает The Rio Times. Федеральное правительство Бразилии признало указ штата в тот же день, что позволяет властям обращаться за федеральным финансированием и привлекать авиацию.

В перечень территорий, охваченных режимом чрезвычайной ситуации, вошли Манаус с его агломерацией, южная часть штата и несколько речных городов, в частности Итакоатиара, Паринтинс, Тефе, Умайта и Лабреа. В Манаусе дым от пожаров держался третий день подряд.

Задымление и отмененные мероприятия

Утром 10 октября датчик государственного секретариата окружающей среды в Манаусе зафиксировал концентрацию мелкодисперсных частиц PM2,5 на уровне 209,1 микрограмма на кубический метр. В Итакоатиаре, расположенной примерно в 175 километрах к востоку от столицы штата, показатель достиг 2016,1 микрограмма на кубический метр. Местная гражданская оборона разослала жителям предупреждения с рекомендацией носить маски на улице.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Муниципальные школы Манауса закрыли 9 октября. Городские власти также приостановили все запланированные мероприятия на открытом воздухе на 11 и 12 октября, в том числе активности в парках Cidade da Criança и Gigantes da Floresta, на набережной Глория и ярмарку Boi Manaus. В период с 1 по 8 октября в городе зарегистрировали 82 обращения за неотложной медицинской помощью, связанные с задымлением.

Засуха и федеральная помощь

В сентябре в Амазонасе зафиксировали 3726 спутниковых термоточек против 942 в сентябре 2025 года. По данным Национального института метеорологии Бразилии, с июля по сентябрь в Манаусе выпало 44 мм осадков при обычном показателе 202 мм, а в августе осадков не зафиксировали вообще. Исследователь Национального института космических исследований Луис Араган заявил, что большинство пожаров начинаются на пастбищах и уже расчищенных землях, а из-за засухи огонь распространяется на лес.

В Манаус прибыли четыре пожарных самолета Air Tractor и два вертолета, а в штат направили 290 федеральных пожарных. Министерство окружающей среды Бразилии сообщило, что с начала критического сезона в Амазонасе потушили 229 пожаров, еще с 20 пожарами работают команды природоохранного агентства Ibama.

Читай нас в