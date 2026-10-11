亚马孙州宣布36个市进入紧急状态——The Rio Times

巴西亚马孙州10月10日因森林火灾和严重烟霾，在36个市宣布进入紧急状态。据《The Rio Times》报道，巴西联邦政府当天承认了该州的法令，使当局能够申请联邦资金并调动航空力量。

被纳入紧急状态的地区包括马瑙斯及其都市圈、该州南部以及数个河畔城市，其中包括伊塔夸蒂亚拉、帕林廷斯、特费、乌迈塔和拉布雷亚。在马瑙斯，火灾产生的烟雾已连续第三天持续存在。

烟霾与取消的活动

10月10日上午，马瑙斯州环境秘书处的传感器记录到PM2.5细颗粒物浓度为每立方米209.1微克。位于州首府以东约175公里处的伊塔夸蒂亚拉，该指标达到每立方米2016.1微克。当地民防部门向居民发送警报，建议在户外佩戴口罩。

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马瑙斯市立学校于10月9日关闭。市政府还暂停了10月11日和12日所有计划在户外举行的活动，包括Cidade da Criança和Gigantes da Floresta公园的活动、格洛里亚滨水区的活动以及Boi Manaus集市。10月1日至8日期间，该市登记了82起与烟霾有关的紧急医疗援助求助。

干旱与联邦援助

9月，亚马孙州记录到3726个卫星热源点，而2025年9月为942个。根据巴西国家气象研究所的数据，7月至9月，马瑙斯降雨量为44毫米，通常水平为202毫米；8月则完全没有记录到降雨。巴西国家空间研究所研究员路易斯·阿拉冈表示，大多数火灾始于牧场和已清理的土地，而干旱使火势蔓延至森林。

四架Air Tractor消防飞机和两架直升机抵达马瑙斯，290名联邦消防员被派往该州。巴西环境部表示，自关键季节开始以来，亚马孙州已扑灭229起火灾，环境保护机构Ibama的队伍仍在处理另外20起火灾。

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