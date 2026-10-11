W brazylijskim stanie Amazonas 10 października ogłoszono stan nadzwyczajny w 36 gminach z powodu pożarów lasów i silnego zadymienia. Poinformował o tym The Rio Times. Rząd federalny Brazylii uznał dekret stanowy tego samego dnia, co umożliwia władzom ubieganie się o finansowanie federalne i wykorzystanie lotnictwa.

Na liście obszarów objętych stanem nadzwyczajnym znalazły się Manaus wraz z aglomeracją, południowa część stanu oraz kilka miast rzecznych, w tym Itacoatiara, Parintins, Tefé, Humaitá i Lábrea. W Manaus dym z pożarów utrzymywał się trzeci dzień z rzędu.

Zadymienie i odwołane wydarzenia

Rankiem 10 października czujnik stanowego sekretariatu środowiska w Manaus zarejestrował stężenie drobnych cząstek PM2,5 na poziomie 209,1 mikrograma na metr sześcienny. W Itacoatiarze, położonej około 175 kilometrów na wschód od stolicy stanu, wskaźnik osiągnął 2016,1 mikrograma na metr sześcienny. Lokalna obrona cywilna rozesłała mieszkańcom ostrzeżenia z zaleceniem noszenia masek na zewnątrz.

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Szkoły miejskie w Manaus zamknięto 9 października. Władze miasta zawiesiły również wszystkie zaplanowane wydarzenia plenerowe na 11 i 12 października, w tym aktywności w parkach Cidade da Criança i Gigantes da Floresta, na nabrzeżu Glória oraz targi Boi Manaus. W okresie od 1 do 8 października w mieście odnotowano 82 zgłoszenia po pilną pomoc medyczną związane z zadymieniem.

Susza i pomoc federalna

We wrześniu w Amazonas odnotowano 3726 satelitarnych punktów cieplnych, wobec 942 we wrześniu 2025 roku. Według brazylijskiego Narodowego Instytutu Meteorologii, od lipca do września w Manaus spadły 44 mm opadów przy zwykłym poziomie 202 mm, a w sierpniu nie odnotowano opadów w ogóle. Luiz Aragão, badacz z Narodowego Instytutu Badań Kosmicznych, stwierdził, że większość pożarów zaczyna się na pastwiskach i już oczyszczonych terenach, a z powodu suszy ogień rozprzestrzenia się na las.

Do Manaus przybyły cztery samoloty gaśnicze Air Tractor i dwa śmigłowce, a do stanu skierowano 290 federalnych strażaków. Brazylijskie Ministerstwo Środowiska poinformowało, że od początku krytycznego sezonu w Amazonas ugaszono 229 pożarów, a zespoły agencji ochrony środowiska Ibama nadal pracują przy 20 pożarach.

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