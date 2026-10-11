Штат Амазонас оголосив надзвичайну ситуацію в 36 муніципалітетах — The Rio Times

У бразильському штаті Амазонас 10 жовтня оголосили надзвичайну ситуацію в 36 муніципалітетах через лісові пожежі та сильне задимлення. Про це повідомляє The Rio Times. Федеральний уряд Бразилії визнав указ штату того ж дня, що дає змогу владі звертатися по федеральне фінансування та залучати авіацію.

До переліку територій, охоплених режимом надзвичайної ситуації, увійшли Манаус із його агломерацією, південна частина штату та кілька річкових міст, зокрема Ітакоатіара, Парінтінс, Тефе, Умайта і Лабреа. У Манаусі дим від пожеж тримався третю добу поспіль.

Задимлення та скасовані заходи

Вранці 10 жовтня датчик державного секретаріату довкілля в Манаусі зафіксував концентрацію дрібнодисперсних частинок PM2,5 на рівні 209,1 мікрограма на кубічний метр. В Ітакоатіарі, розташованій приблизно за 175 кілометрів на схід від столиці штату, показник сягнув 2016,1 мікрограма на кубічний метр. Місцева цивільна оборона розіслала жителям попередження з рекомендацією носити маски надворі.

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Муніципальні школи Манауса закрили 9 жовтня. Також міська влада призупинила всі заплановані просто неба заходи на 11 і 12 жовтня, зокрема активності в парках Cidade da Criança та Gigantes da Floresta, на набережній Глорія і ярмарок Boi Manaus. У період із 1 до 8 жовтня в місті зареєстрували 82 звернення по невідкладну медичну допомогу, пов’язані із задимленням.

Посуха та федеральна допомога

У вересні в Амазонасі зафіксували 3726 супутникових термоточок проти 942 у вересні 2025 року. За даними Національного інституту метеорології Бразилії, від липня до вересня в Манаусі випало 44 мм опадів за звичайного показника 202 мм, а в серпні опадів не зафіксували взагалі. Дослідник Національного інституту космічних досліджень Луїз Араган заявив, що більшість пожеж починаються на пасовищах і вже розчищених землях, а через посуху вогонь поширюється на ліс.

До Манауса прибули чотири пожежні літаки Air Tractor і два гелікоптери, а до штату направили 290 федеральних пожежників. Міністерство довкілля Бразилії повідомило, що від початку критичного сезону в Амазонасі загасили 229 пожеж, ще з 20 пожежами працюють команди природоохоронного агентства Ibama.

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