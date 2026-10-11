В Польше проект перерасчета пенсий для отдельных людей, которые ранее вышли на досрочную пенсию, может охватить примерно 196,5 тыс. человек. Документ предусматривает повышение выплат с мая 2027 года, однако он еще не принят, а Министерство финансов выразило оговорки относительно бюджетных расходов, сообщает Interia.

Кого касается проект

Речь идет о проекте UD204, подготовленном Министерством семьи, труда и социальной политики Польши. Он касается людей, которые подали заявление на досрочную пенсию до 6 июня 2012 года по определенным в проекте нормам, а право на обычную пенсию приобрели после 31 декабря 2012 года.

Проблема связана со статьей 25, пунктом 1b польского пенсионного закона, действующей с 1 января 2013 года. В определенных случаях ZUS вычитал из базы для расчета обычной пенсии сумму уже полученных досрочных выплат. Это могло уменьшать размер ежемесячной пенсии.

В июне 2024 года Конституционный трибунал Польши по делу SK 140/20 оспорил эту норму в части, касающейся людей, которые обратились за определенными выплатами до 6 июня 2012 года. В июльской версии проекта также отказались от ограничения по конкретным годам рождения, однако право на повышение будет зависеть от совокупности условий.

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Размер выплат и оговорки Минфина

Единая сумма повышения не предусмотрена. В примерах, приведенных в обосновании проекта, указаны увеличения примерно на 89, 303, 393 и 552 злотых брутто в месяц. Эти показатели являются результатами индивидуальных расчетов, а не гарантированными ставками или верхним пределом выплаты.

ZUS должен был бы рассчитать обычную пенсию без вычета ранее выплаченных сумм на дату достижения пенсионного возраста и сравнить ее с досрочной пенсией на ту же дату. Положительную разницу предлагается умножить на коэффициент, который будет зависеть от сроков приобретения пенсионных прав, а затем проиндексировать. Если обычная пенсия не будет выше, производство предлагается прекратить.

Проект предусматривает вступление закона в силу с 1 апреля 2027 года, а право на увеличенную выплату для людей с уже назначенной обычной пенсией — с 1 мая 2027 года. Документ не предусматривает общего возмещения за предыдущие годы получения более низких выплат.

Оценочные расходы вследствие расширения круга потенциальных получателей выросли с примерно 4,5 млрд до 7,3 млрд злотых. Последняя сумма означает прогнозируемое увеличение расходов Фонда социального страхования в 2027–2037 годах. Министерство финансов указало на бюджетные ограничения и необходимость повторно согласовать измененные положения.

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