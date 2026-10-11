В Израиле полиция расследует возможную причастность депутата Кнессета от партии «Оцма Йехудит» Ицхака Кройцера и генерального директора этой партии Итиэля Неймана к насильственному столкновению с правоохранителями в Мицпе-Иерихоне. Инцидент произошел несколько недель назад во время попытки задержать поселенца, сообщает The Jerusalem Post.

Преследование подозреваемого

По данным Ynet, правоохранители преследовали мужчину, которого подозревали в нападении, совершенном ранее в тот же день. Он скрылся в месте, где местные поселенцы проводили мемориальное мероприятие.

Как пишет Haaretz, поселенцы, среди которых были Кройцер и Нейман, заблокировали полицейский автомобиль. По этим данным, Кройцер возглавил толпу и потребовал, чтобы полицейские прекратили преследование и вернули мобильные телефоны, изъятые из автомобиля подозреваемого. Во время эскалации присутствующие, как сообщается, называли правоохранителей нацистами, после чего произошло физическое столкновение.

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Раненые полицейские и жалоба депутата

Ynet сообщил, что один полицейский получил перелом носа, другой — перелом руки. Также, по этим данным, ножом был поврежден патрульный автомобиль.

На место происшествия прибыл министр национальной безопасности и лидер «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир. Ynet и Haaretz со ссылкой на полицейского утверждают, что он встал на сторону толпы и обвинил правоохранителей в чрезмерном применении силы. Бен-Гвир это отрицал, заявив, что прибыл на мемориальное мероприятие и оставался в стороне от столкновения.

После инцидента Кройцер подал жалобу в подразделение внутренних расследований полиции. Он заявил, что после того, как представился депутатом Кнессета, полицейские применили к нему чрезмерную силу, тогда как он пытался успокоить ситуацию и помочь правоохранителям.

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