Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США призвали администрацию Дональда Трампа пересмотреть решение о разрешении на импорт российского дизельного топлива.

Законодатели считают, что этот шаг может противоречить американскому законодательству о запрете импорта российских энергоресурсов.

В совместном заявлении сенаторы подчеркнули, что закон о запрете импорта российских энергоресурсов был принят в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Они также заявили, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом перед приостановкой энергетических санкций и не объяснил причин такого решения.

Обращение подписали четверо республиканцев — Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также демократка Джин Шахин, представляющая свою партию в комитете Сената по международным отношениям.

Законодатели заявили, что США не должны создавать для России дополнительные источники финансирования, пока продолжается война против Украины. Они призвали администрацию Трампа немедленно изменить курс, однако конкретных дальнейших шагов в случае сохранения решения не назвали.

Источник: Politico

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

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