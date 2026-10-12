Иранские беспилотники атаковали лагерь «Азади» Демократической партии Иранского Курдистана (KDPI) в городе Койя в Курдистанском регионе на севере Ирака. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на заявление партии и местные курдские СМИ.

KDPI заявила, что один дрон поразил лагерь в 12:01. По данным Rudaw, по объекту в округе Койя провинции Эрбиль ударили два беспилотника. Высокопоставленный представитель партии и источник в сфере безопасности сообщили изданию о материальном ущербе, при этом погибших и раненых не было.

Лагерь эвакуировали до удара

Как отмечает Rudaw, лагерь эвакуировали до атаки, поэтому на его территории никого не осталось. Источник в сфере безопасности также подтвердил второй удар беспилотника по тому же месту.

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В KDPI назвали это нападение 175-й атакой Исламской Республики Иран против партии. Правозащитная организация Hana Human Rights, отслеживающая нарушения прав человека в Иранском Курдистане, заявила, что целью стал один из лагерей, где проживают семьи членов KDPI. По ее информации, беспилотники вылетели из Пираншехра в Иране.

Заявления курдской оппозиции

Представитель KDPI Халид Азизи заявил Rudaw, что партия не видит необходимости перебрасывать вооруженные подразделения в Иранский Курдистан, поскольку курдские оппозиционные группы и их сторонники в Иране ведут гражданскую борьбу. По его словам, партия обсуждала этот вопрос с правительством Ирака и властями Курдистанского региона и обязалась не превращать Иракский Курдистан или Ирак в тыловой фронт.

Ранее KDPI защитила Альянс политических сил Иранского Курдистана, о создании которого объявили в феврале. Объединение нескольких иранских курдских оппозиционных групп партия назвала политическим решением для координации и сотрудничества. Иран называет эти группы террористическими.

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