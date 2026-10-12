Irańskie drony zaatakowały obóz Azadi Demokratycznej Partii Kurdystanu Iranu (KDPI) w mieście Koja w Regionie Kurdystanu na północy Iraku. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na oświadczenie partii i lokalne kurdyjskie media.

KDPI oświadczyła, że jeden dron uderzył w obóz o godz. 12:01. Według Rudaw dwa bezzałogowce zaatakowały obiekt w okręgu Koja w prowincji Erbil. Wysoki rangą działacz partii i źródło w służbach bezpieczeństwa poinformowali redakcję o szkodach materialnych, przy czym nie było zabitych ani rannych.

Obóz ewakuowano przed uderzeniem

Jak podaje Rudaw, obóz ewakuowano przed atakiem, dlatego na jego terenie nikt nie pozostał. Źródło w służbach bezpieczeństwa potwierdziło również drugie uderzenie drona w to samo miejsce.

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KDPI nazwała ten napad 175. atakiem Islamskiej Republiki Iranu przeciwko partii. Organizacja praw człowieka Hana Human Rights, która monitoruje naruszenia praw człowieka w irańskim Kurdystanie, oświadczyła, że celem był jeden z obozów, w których mieszkają rodziny członków KDPI. Według jej informacji drony wystartowały z Piranszahru w Iranie.

Oświadczenia kurdyjskiej opozycji

Rzecznik KDPI Khalid Azizi powiedział Rudaw, że partia nie widzi potrzeby przerzucania uzbrojonych jednostek do irańskiego Kurdystanu, ponieważ kurdyjskie grupy opozycyjne i ich zwolennicy w Iranie prowadzą walkę cywilną. Jak zaznaczył, partia omówiła tę kwestię z rządem Iraku i władzami Regionu Kurdystanu oraz zobowiązała się nie przekształcać irackiego Kurdystanu ani Iraku w front zaplecza.

Wcześniej KDPI broniła Sojuszu Sił Politycznych Irańskiego Kurdystanu, którego utworzenie ogłoszono w lutym. Partia nazwała zjednoczenie kilku irańskich kurdyjskich grup opozycyjnych polityczną decyzją na rzecz koordynacji i współpracy. Iran nazywa te grupy terrorystycznymi.

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