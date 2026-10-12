伊朗无人机袭击了位于伊拉克北部库尔德斯坦地区科亚市的伊朗库尔德斯坦民主党（KDPI）“阿扎迪”营地。据《耶路撒冷邮报》援引该党声明和当地库尔德媒体报道。

KDPI表示，一架无人机于12时01分击中该营地。据Rudaw报道，两架无人机袭击了埃尔比勒省科亚区的一处设施。一名该党高级官员和一名安全部门消息人士向该媒体表示，袭击造成财产损失，但没有人员死亡或受伤。

营地在袭击前已疏散

Rudaw指出，该营地在袭击前已被疏散，因此营地内没有人留下。一名安全部门消息人士还证实，第二架无人机对同一地点实施了打击。

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KDPI称，此次袭击是伊朗伊斯兰共和国针对该党的第175次攻击。追踪伊朗库尔德斯坦人权侵犯情况的人权组织Hana Human Rights表示，目标是KDPI成员家属居住的营地之一。据该组织掌握的信息，无人机从伊朗皮兰沙赫尔起飞。

库尔德反对派的声明

KDPI发言人哈立德·阿齐齐对Rudaw表示，该党认为没有必要向伊朗库尔德斯坦调遣武装部队，因为库尔德反对派团体及其在伊朗的支持者正在进行民间斗争。他说，该党已与伊拉克政府及库尔德斯坦地区当局讨论此事，并承诺不将伊拉克库尔德斯坦或伊拉克变成后方战线。

此前，KDPI为伊朗库尔德斯坦政治力量联盟辩护，该联盟的成立于2月宣布。该党称，数个伊朗库尔德反对派团体的联合是为协调与合作作出的政治决定。伊朗将这些团体称为恐怖组织。

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