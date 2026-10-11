以色列警方正在调查“犹太力量”党议员、议会成员伊扎克·克罗伊策，以及该党总经理伊蒂埃尔·内曼，是否与在米茨佩耶里科发生的一起同执法人员的暴力冲突有关。《耶路撒冷邮报》报道，这起事件发生在数周前，当时警方试图拘留一名定居者。

追捕嫌疑人

据Ynet报道，执法人员当时正在追捕一名男子，该男子涉嫌在当天早些时候实施袭击。他逃往当地定居者举行纪念活动的地点。

据《国土报》报道，包括克罗伊策和内曼在内的定居者拦住了一辆警车。据该报道，克罗伊策带领人群，要求警员停止追捕，并归还从嫌疑人车辆中扣押的手机。在事态升级期间，在场人员据称称执法人员为纳粹分子，随后发生了肢体冲突。

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警员受伤及议员投诉

Ynet报道称，一名警员鼻骨骨折，另一名警员手臂骨折。据该报道，一辆巡逻车还被刀具损坏。

国家安全部长、“犹太力量”党领导人伊塔马尔·本-格维尔抵达现场。Ynet和《国土报》援引一名警员的话称，他站在了人群一边，并指责执法人员过度使用武力。本-格维尔否认了这一说法，称自己是前来参加纪念活动，并且没有卷入冲突。

事件发生后，克罗伊策向警方内部调查部门提出投诉。他表示，在表明自己是议会议员后，警员对他使用了过度武力，而当时他正试图平息局势并协助执法人员。

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