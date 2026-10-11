W Izraelu policja bada możliwy udział posła do Knesetu z partii Otzma Jehudit, Icchaka Kroizera, oraz dyrektora generalnego tej partii, Itiela Neimana, w gwałtownym starciu z funkcjonariuszami w Micpe Jerycho. Do incydentu doszło kilka tygodni temu podczas próby zatrzymania osadnika, informuje The Jerusalem Post.

Pościg za podejrzanym

Według Ynet funkcjonariusze ścigali mężczyznę podejrzanego o dokonanie napaści wcześniej tego samego dnia. Uciekł on do miejsca, w którym lokalni osadnicy organizowali wydarzenie upamiętniające.

Jak pisze Haaretz, osadnicy, wśród których byli Kroizer i Neiman, zablokowali radiowóz. Według tych informacji Kroizer stanął na czele tłumu i zażądał, aby policjanci przerwali pościg oraz zwrócili telefony komórkowe skonfiskowane z pojazdu podejrzanego. Podczas eskalacji obecni mieli nazywać funkcjonariuszy nazistami, po czym doszło do fizycznej konfrontacji.

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Ranni policjanci i skarga posła

Ynet podał, że jeden policjant doznał złamania nosa, a drugi złamania ręki. Według tych informacji nożem uszkodzono również radiowóz.

Na miejsce przybył minister bezpieczeństwa narodowego i lider Otzma Jehudit Itamar Ben-Gwir. Ynet i Haaretz, powołując się na policjanta, twierdzą, że opowiedział się po stronie tłumu i oskarżył funkcjonariuszy o nadmierne użycie siły. Ben-Gwir temu zaprzeczył, oświadczając, że przybył na wydarzenie upamiętniające i pozostawał z dala od starcia.

Po incydencie Kroizer złożył skargę do jednostki wewnętrznych dochodzeń policji. Oświadczył, że po tym, jak przedstawił się jako poseł do Knesetu, policjanci użyli wobec niego nadmiernej siły, podczas gdy próbował uspokoić sytuację i pomóc funkcjonariuszom.

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