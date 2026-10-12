W Arabii Saudyjskiej podczas nowego ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie zginęła co najmniej jedna osoba, a 11 kolejnych zostało rannych. Ofiarą śmiertelną był obywatel Pakistanu, informuje Deutsche Welle.

Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej oświadczył, że lotnisko zostało zaatakowane ponownie w niedzielne popołudnie. Port lotniczy pozostawał zamknięty po ataku z poprzedniego dnia, w którym, według DW, zginęło 12 osób, a setki zostały ranne.

Oświadczenia stron

Przedstawiciel koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską, walczącej z wspieranymi przez Iran jemeńskimi Huti, oświadczył, że systemy obrony powietrznej przechwyciły pocisk manewrujący w pobliżu lotniska. Nie podał innych szczegółów.

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Huti przyznali się do odpowiedzialności za ataki. Ich przedstawiciel oświadczył, że w ciągu ostatniej doby ugrupowanie przeprowadziło cztery operacje z użyciem pocisków balistycznych i manewrujących oraz dronów. Według niego celami były kilkakrotnie lotnisko w Rijadzie, a także lotnisko w Dammamie na wschodzie kraju i dwa obiekty państwowej spółki naftowej Aramco.

Atak na Dammam i ostrzeżenie dla linii lotniczych

Później w niedzielę saudyjskie władze potwierdziły również atak na lotnisko w Dammamie. Kilka godzin wcześniej Huti wezwali linie lotnicze, pracowników i pasażerów, aby nie korzystali z saudyjskich lotnisk i przestrzeni powietrznej, twierdząc, że są one narażone na ataki. Jednocześnie ugrupowanie poinformowało, że lotniska w świętych miastach Mekce i Medynie nie będą jego celami.

Koalicja nazwała atak na lotnisko w Rijadzie „pełnoprawną zbrodnią wojenną” i obiecała stanowczą odpowiedź. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępiła atak i oświadczyła, że UE solidaryzuje się z Arabią Saudyjską.

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