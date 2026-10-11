W Polsce projekt przeliczenia emerytur dla niektórych osób, które wcześniej przeszły na wcześniejszą emeryturę, może objąć około 196,5 tys. osób. Dokument przewiduje podwyższenie świadczeń od maja 2027 roku, jednak nie został jeszcze uchwalony, a Ministerstwo Finansów zgłosiło zastrzeżenia dotyczące wydatków budżetowych, informuje Interia.

Kogo dotyczy projekt

Chodzi o projekt UD204, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Polski. Dotyczy on osób, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 roku na zasadach określonych w projekcie, a prawo do zwykłej emerytury nabyły po 31 grudnia 2012 roku.

Problem wiąże się z art. 25 ust. 1b polskiej ustawy emerytalnej, obowiązującym od 1 stycznia 2013 roku. W określonych przypadkach ZUS odejmował od podstawy obliczenia zwykłej emerytury kwotę wcześniej otrzymanych świadczeń przedemerytalnych. Mogło to obniżać wysokość miesięcznej emerytury.

W czerwcu 2024 roku Trybunał Konstytucyjny Polski w sprawie SK 140/20 zakwestionował ten przepis w części dotyczącej osób, które wystąpiły o określone świadczenia przed 6 czerwca 2012 roku. W lipcowej wersji projektu zrezygnowano również z ograniczenia według konkretnych lat urodzenia, jednak prawo do podwyżki będzie zależeć od łącznego spełnienia warunków.

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Wysokość świadczeń i zastrzeżenia Ministerstwa Finansów

Nie przewidziano jednej kwoty podwyżki. W przykładach przedstawionych w uzasadnieniu projektu wskazano wzrosty o około 89, 303, 393 i 552 zł brutto miesięcznie. Wartości te są wynikami indywidualnych obliczeń, a nie gwarantowanymi stawkami ani górną granicą świadczenia.

ZUS miałby obliczyć zwykłą emeryturę bez odliczania wcześniej wypłaconych kwot na dzień osiągnięcia wieku emerytalnego i porównać ją z wcześniejszą emeryturą na ten sam dzień. Dodatnią różnicę proponuje się pomnożyć przez współczynnik, który będzie zależał od terminów nabycia praw emerytalnych, a następnie zwaloryzować. Jeśli zwykła emerytura nie będzie wyższa, proponuje się umorzenie postępowania.

Projekt przewiduje wejście ustawy w życie 1 kwietnia 2027 roku, a prawo do podwyższonego świadczenia dla osób z już przyznaną zwykłą emeryturą — od 1 maja 2027 roku. Dokument nie przewiduje ogólnego wyrównania za wcześniejsze lata otrzymywania niższych świadczeń.

Szacowane koszty wskutek rozszerzenia kręgu potencjalnych odbiorców wzrosły z około 4,5 mld do 7,3 mld zł. Ostatnia kwota oznacza prognozowany wzrost wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2027–2037. Ministerstwo Finansów wskazało na ograniczenia budżetowe oraz potrzebę ponownego uzgodnienia zmienionych przepisów.

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