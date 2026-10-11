Prezydent USA Donald Trump wezwał demokratycznego senatora z Pensylwanii Johna Fettermana do przejścia do Partii Republikańskiej. W sobotę w bazie Joint Base Andrews Trump powiedział dziennikarzom, że chciałby zobaczyć Fettermana wśród republikanów.

„Chciałbym zobaczyć go jako republikanina. Jako republikanin radzi sobie lepiej niż jako demokrata” — powiedział Trump po powrocie do Waszyngtonu z wiecu w Tennessee, jak podaje The Guardian.

Różnice z demokratami

Fetterman po raz pierwszy został wybrany do Senatu USA w 2022 roku. W czasie pracy w Waszyngtonie różnił się z Partią Demokratyczną w kwestiach imigracji i Izraela, co wywołało spekulacje o możliwej zmianie przez niego przynależności partyjnej.

Jednocześnie senator wielokrotnie odrzucał możliwość przejścia do republikanów. W majowym felietonie dla The Washington Post napisał, że byłby „okropnym republikaninem”, który i tak w większości głosuje wraz z demokratami.

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Wypowiedzi senatora przed wyborami

We wrześniu Fetterman nagrał wideo dla konwencji Partii Republikańskiej przed wyborami uzupełniającymi, w którym pochwalił drugiego senatora z Pensylwanii — republikanina Dave’a McCormicka. Oświadczył również, że zawsze będzie wspierał USA i odrzucał ekstremizm, socjalizm oraz „antyamerykański styl życia”.

W tym samym miesiącu, podczas rozmowy na festiwalu Texas Tribune w Austin, Fetterman prawdopodobnie przez pomyłkę nazwał siebie „republikaninem przez całe życie”. Rzecznik senatora nie udzielił natychmiastowego komentarza w sprawie słów Trumpa.

Demokraci muszą zdobyć cztery miejsca, aby odzyskać większość w Senacie. Jeśli uzyskają 51 miejsc, Fetterman może objąć wpływową pozycję w izbie, co — według oceny publikacji — zmniejszy bodźce do jego przejścia do innej partii.

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