Президент США Дональд Трамп призвал сенатора-демократа от Пенсильвании Джона Феттермана перейти в Республиканскую партию. В субботу на базе Джойнт-Бейс-Эндрюс Трамп заявил журналистам, что хотел бы видеть Феттермана среди республиканцев.

«Я хотел бы видеть его республиканцем. Как республиканец он действует лучше, чем как демократ», — сказал Трамп после возвращения в Вашингтон с митинга в Теннесси, сообщает The Guardian.

Разногласия с демократами

Феттерман впервые был избран в Сенат США в 2022 году. За время работы в Вашингтоне он расходился с Демократической партией по вопросам иммиграции и Израиля, из-за чего появились предположения о возможной смене им партийной принадлежности.

В то же время сенатор неоднократно отвергал возможность перехода к республиканцам. В майской колонке для The Washington Post он написал, что был бы «ужасным республиканцем», который всё равно преимущественно голосует вместе с демократами.

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Заявления сенатора накануне выборов

В сентябре Феттерман записал видео для конвенции Республиканской партии перед промежуточными выборами, в котором похвалил другого сенатора от Пенсильвании — республиканца Дейва Маккормика. Он также заявил, что всегда будет поддерживать США и отвергать экстремизм, социализм и «антиамериканский образ жизни».

В том же месяце во время беседы на фестивале Texas Tribune в Остине Феттерман, вероятно по ошибке, назвал себя «республиканцем всю жизнь». Представитель сенатора не предоставил немедленного комментария относительно слов Трампа.

Демократам необходимо получить четыре места, чтобы вернуть большинство в Сенате. Если они получат 51 место, Феттерман может занять влиятельную позицию в палате, что, по оценке издания, уменьшит стимулы для его перехода в другую партию.

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