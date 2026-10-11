美国总统唐纳德·特朗普呼吁来自宾夕法尼亚州的民主党参议员约翰·费特曼转入共和党。周六，在安德鲁斯联合基地，特朗普对记者表示，他希望看到费特曼成为共和党人。

特朗普从田纳西州的一场集会返回华盛顿后表示：“我希望看到他成为共和党人。作为共和党人，他比作为民主党人表现得更好。”《卫报》报道。

与民主党的分歧

费特曼于2022年首次当选美国参议员。在华盛顿任职期间，他在移民和以色列问题上与民主党存在分歧，这引发了有关他可能改变党派归属的猜测。

与此同时，这名参议员多次排除了转投共和党的可能性。他在5月为《华盛顿邮报》撰写的一篇专栏中表示，自己会是一名“糟糕的共和党人”，因为他仍然大多会与民主党人一致投票。

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参议员在选举前的表态

9月，费特曼为共和党在中期选举前举行的大会录制了一段视频，并在其中称赞了宾夕法尼亚州的另一名参议员——共和党人戴夫·麦考密克。他还表示，他将始终支持美国，并拒绝极端主义、社会主义和“反美生活方式”。

同月，在奥斯汀举行的Texas Tribune节期间的一场对话中，费特曼可能是口误，称自己是“一辈子的共和党人”。该参议员的代表没有立即就特朗普的言论发表评论。

民主党需要赢得四个席位，才能重新获得参议院多数党地位。如果他们获得51个席位，费特曼可能会在参议院占据有影响力的位置；据该报评估，这将减少他转投另一政党的动机。

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