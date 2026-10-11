在波兰，一项针对部分此前提前退休人员的养老金重新计算项目可能覆盖约19.65万人。该文件规定自2027年5月起提高发放金额，但尚未获得通过，财政部也对预算支出表示保留意见，Interia报道。

该项目涉及哪些人

这指的是由波兰家庭、劳动和社会政策部制定的UD204项目。该项目涉及根据项目规定的条款在2012年6月6日之前申请提前退休金、并在2012年12月31日之后获得常规养老金权利的人员。

问题与波兰养老金法第25条第1b款有关，该条款自2013年1月1日起生效。在某些情况下，ZUS会从计算常规养老金的基数中扣除已领取的提前退休金金额。这可能降低每月养老金的数额。

2024年6月，波兰宪法法庭在SK 140/20案中对该规定中涉及2012年6月6日之前申请特定待遇人员的部分提出质疑。项目的7月版本还取消了按具体出生年份限制的规定，但获得提高待遇的资格将取决于一系列条件。

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发放金额与财政部的保留意见

项目未规定统一的提高金额。项目论证文件中列举的例子显示，每月税前增加额约为89、303、393和552兹罗提。这些数值是个人计算结果，而非保证费率或发放金额的上限。

ZUS将需要按达到退休年龄之日计算常规养老金，不扣除此前已支付的金额，并将其与同一日期的提前退休金进行比较。建议将正差额乘以一个系数，该系数将取决于获得养老金权利的时间，之后再进行指数调整。如果常规养老金并不更高，则建议终止程序。

该项目规定法律将于2027年4月1日生效，而已获批常规养老金人员获得提高后待遇的权利将从2027年5月1日起生效。该文件未规定对过去数年领取较低待遇作出普遍补偿。

由于潜在领取者范围扩大，估算成本从约45亿兹罗提高至73亿兹罗提。后一金额意味着社会保险基金在2027年至2037年期间的支出预计将增加。财政部指出了预算限制，以及需要再次协调修改后的条款。

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