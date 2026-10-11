Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос поднимет перед коллегами из Европейского Союза в Люксембурге вопрос запланированного Турцией подводного газопровода к оккупированному северу Кипра. Он прибыл в Люксембург для участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Позиция властей Кипра

О намерении Комбоса вынести этот вопрос на обсуждение Совета ЕС сообщает Cyprus Mail.

Проект вновь оказался в центре внимания в мае, когда о нем объявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. В переговорах в Анкаре участвовали вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и Унал Устел, которого издание называет «премьер-министром» севера Кипра. Устел назвал газопровод проектом века.

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Параметры газопровода

Предполагается, что трубопровод длиной около 97 километров проложат по дну Левантийского моря от Аланьи на южном побережье Турции до Кирении. Его планируют ввести в эксплуатацию до 2028 года, а ориентировочная стоимость проекта составляет 601 млн евро.

На севере Кипра заявляли, что этот маршрут мог бы обеспечить поставки в Европу через Турцию газа, обнаруженного в восточном Средиземноморье. Устел также заявил, что готовится межправительственное соглашение для перехода проекта к инвестиционной фазе.

Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E отмечала, что в ее планах единственным проектом интерконнектора, соединяющим Республику Кипр, является Great Sea Interconnector между Кипром, Грецией и Израилем. Правительство Кипра подчеркивает, что его энергетическое планирование основывается на международном праве и Конвенции ООН по морскому праву.

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