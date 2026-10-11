塞浦路斯外交部长康斯坦蒂诺斯·孔博斯将于卢森堡向欧盟同僚提出土耳其计划铺设通往被占领塞浦路斯北部的海底天然气管道问题。他抵达卢森堡参加欧盟外交事务理事会会议。

塞浦路斯当局的立场

Cyprus Mail报道称，孔博斯打算将这一问题提交欧盟理事会讨论。

该项目在5月再次成为关注焦点，当时土耳其能源部长阿尔帕斯兰·拜拉克塔尔宣布了该项目。安卡拉的谈判有土耳其副总统杰夫代特·耶尔马兹和乌纳尔·于斯泰尔参加，报道将于斯泰尔称为塞浦路斯北部的“总理”。于斯泰尔称该天然气管道为世纪项目。

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天然气管道参数

预计这条长约97公里的管道将沿黎凡特海海底铺设，从土耳其南部海岸的阿拉尼亚通往凯里尼亚。该管道计划于2028年前投入运行，项目估算成本为6.01亿欧元。

塞浦路斯北部曾表示，这一路线可将东地中海发现的天然气经土耳其输送至欧洲。于斯泰尔还表示，正在准备一项政府间协议，以使项目进入投资阶段。

欧洲输电系统运营商网络ENTSO-E指出，其规划中唯一连接塞浦路斯共和国的互联项目是连接塞浦路斯、希腊和以色列的Great Sea Interconnector。塞浦路斯政府强调，其能源规划以国际法和《联合国海洋法公约》为基础。

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