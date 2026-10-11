Minister spraw zagranicznych Cypru Konstandinos Kombos poruszy przed kolegami z Unii Europejskiej w Luksemburgu kwestię planowanego przez Turcję podmorskiego gazociągu do okupowanej północy Cypru. Przybył do Luksemburga, aby wziąć udział w posiedzeniu Rady UE do Spraw Zagranicznych.

Stanowisko władz Cypru

O zamiarze Kombosa, by poddać tę kwestię pod dyskusję Rady UE, informuje Cyprus Mail.

Projekt ponownie znalazł się w centrum uwagi w maju, gdy ogłosił go turecki minister energii Alparslan Bayraktar. W rozmowach w Ankarze uczestniczyli wiceprezydent Turcji Cevdet Yilmaz oraz Unal Ustel, którego gazeta nazywa „premierem” północy Cypru. Ustel nazwał gazociąg projektem stulecia.

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Parametry gazociągu

Przewiduje się, że rurociąg o długości około 97 kilometrów zostanie poprowadzony po dnie Morza Lewantyńskiego z Alanyi na południowym wybrzeżu Turcji do Kyrenii. Planowane jest oddanie go do użytku do 2028 roku, a szacunkowy koszt projektu wynosi 601 mln euro.

Na północy Cypru twierdzono, że trasa ta mogłaby umożliwić dostawy do Europy przez Turcję gazu odkrytego we wschodniej części Morza Śródziemnego. Ustel powiedział również, że przygotowywana jest umowa międzyrządowa, aby przeprowadzić projekt do fazy inwestycyjnej.

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej ENTSO-E wskazywała, że w jej planach jedynym projektem interkonektora łączącym Republikę Cypryjską jest Great Sea Interconnector między Cyprem, Grecją i Izraelem. Rząd Cypru podkreśla, że jego planowanie energetyczne opiera się na prawie międzynarodowym i Konwencji ONZ o prawie morza.

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