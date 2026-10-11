США предложили РФ три экономических стимула в обмен на перемирие в Украине, — The New York Times

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Москве три масштабных экономических уступки, чтобы добиться ограниченного прекращения огня в войне против Украины. Среди возможных шагов — разблокировка замороженных российских активов, продажа части активов «Лукойла» и возобновление экспорта белорусских калийных удобрений.

По информации издания, предложения обсуждались в конце сентября в ходе дипломатических контактов на полях Генеральной Ассамблеи ООН. О деталях закрытых переговоров журналистам рассказали чиновники, осведомленные о ходе обсуждений.

Первым стимулом могло стать разблокирование миллиардов долларов российских государственных активов, замороженных в западных странах. Эти средства рассматривались как предварительный стимул для Москвы, а не как вознаграждение за выполнение достигнутых договоренностей. Подобную инициативу обсуждали и в прошлом году, когда речь шла о возможном размораживании активов на сумму до $100 млрд.

Второе предложение касалось продажи части активов российской нефтяной компании «Лукойл» группе инвесторов из Ближнего Востока. По данным The New York Times, некоторые потенциальные покупатели имели деловые связи с американскими переговорщиками.

Третьим стимулом могло стать возобновление экспорта калийных удобрений из Беларуси. К обсуждению этой инициативы вернулись специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В обмен на экономические уступки американская сторона стремилась получить согласие Кремля на ограниченное прекращение огня в войне против Украины. В частности, рассматривались варианты прекращения ударов по энергетической инфраструктуре или остановки боевых действий на море.

Украина не отвергала такие предложения сразу, однако настаивала на дополнительных гарантиях. Киев, в частности, предлагал предусмотреть соразмерные выплаты Украине в случае размораживания российских активов или гарантировать дополнительную военную помощь на случай, если Москва нарушит перемирие.

В то же время, как отмечает The New York Times, украинских чиновников удивил масштаб уступок, на которые Вашингтон был готов пойти ради договоренностей с Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении закупать российское дизельное топливо. После этого Вашингтон временно ослабил санкционные ограничения на его экспорт.

В то же время переговоры украинской и американской делегаций в Майами завершились без прорыва. В Кремле также не подтвердили готовности немедленно возобновить мирный процесс. Советник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Москва еще будет решать, когда вернуться к переговорам.

9 октября Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным объявил о договоренности о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива в США.

Об этом сообщает The New York Times.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут повторно посетить Россию в течение ближайших двух недель. Точная дата визита пока не определена.

Американский бизнесмен Илон Маск присоединился к критике президента Украины Владимира Зеленского, которую ранее высказал президент США Дональд Трамп.

Читай нас в