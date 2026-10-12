Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прокомментировал поправки к украинскому закону об образовании национальных меньшинств, которые Верховная Рада приняла 12 октября. По его словам, эти нововведения упростят изучение родного языка для венгров, проживающих в Украине.

В своих комментариях Мадьяр поблагодарил всех, кто «принимал участие в этих важных и успешных переговорах».

«Сегодня украинский парламент принял, а президент Зеленский подписал поправку к Закону Украины «Об образовании», которая существенно облегчает венгерским детям использование родного языка в Закарпатье», — написал премьер-министр Венгрии.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление Мадяра в Facebook.

Зеленский подписал закон об образовании на языках национальных меньшинств для открытия кластеров ЕС.

Верховная Рада приняла закон, регулирующий право детей из числа национальных меньшинств и коренных народов обучаться на родном языке. В то же время они обязаны изучать украинский язык. Документ поддержали 266 народных депутатов. Его принятие может помочь разблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, которые тормозила Венгрия.

Президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в ходе ближайшего международного мероприятия. Украина заинтересована в таких переговорах и уже готовится к ним.

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