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Новости Мир

В Болгарии сожгли наземную станцию Starlink, которая обслуживала украинских военных

UA NEWS 14 Октября 2026 17:24
В Болгарии сожгли наземную станцию Starlink, которая обслуживала украинских военных

В Болгарии на объекте недалеко от Софии неизвестные совершили диверсию, подожгли 11 из 17 антенн связи системы Starlink. По имеющимся данным, эта станция обслуживания обеспечивала связь, в том числе, для украинских военных.

О факте поджога первым сообщил депутат от партии «Да, Болгария» Ивайло Мирчев со ссылкой на издание Novinite. Политик высказал критику в адрес Министерства внутренних дел и органов контрразведки, отметив, что глава Государственного агентства национальной безопасности (ГАНБ) ранее заверил в активном противодействии российским диверсиям.

 

 

В ходе парламентских слушаний 14 октября 2026 года инцидент официально подтвердил премьер-министр страны Румен Радев. Отмечается, что это уже второй подобный случай нападения на инфраструктуру связи в регионе.

Источники: Novinite.

Вечером 23 сентября в селе Воля-Кробовска в Мазовецком воеводстве произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink. Польские власти подозревают, что возгорание могло быть умышленным.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар на наземной станции Starlink в Мазовецком воеводстве «выглядит нехорошо», хотя он воздерживается от окончательных оценок относительно диверсии до получения стопроцентного подтверждения.

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