Литва заморозила активы Фридмана и Усманова в рамках своих санкций

Литва применила национальный механизм санкций и заморозила активы российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Это решение было принято после того, как они были исключены из санкционного списка Европейского Союза.

Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что отмена санкций ЕС в отношении этих двух олигархов является ошибочным сигналом. По его словам, представители влиятельных кругов РФ продолжают извлекать выгоду из войны против Украины и поддерживать агрессию, поэтому санкционное давление на РФ и её союзников должно только усиливаться.

Исключение Усманова и Фридмана из санкционного списка ЕС произошло в ходе принятия решения о продлении общих ограничений в связи с нарушением территориальной целостности Украины на три года по требованию Словакии, Франции и Люксембурга. Впрочем, Литва решила принять самостоятельные меры и заблокировать их активы на своей территории.

Источник: соцсеть X министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

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