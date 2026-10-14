От Абрамовича до Усманова: как российские олигархи скрывают миллиарды от санкций

Роман Абрамович и его финансовые консультанты, возможно, годами скрывали истинную структуру активов российского миллиардера с помощью офшорных компаний, документов с задними датами и изменений в корпоративной отчетности. Анализ утечки сотен тысяч документов показал, как через сеть компаний на Кипре и Британских Виргинских островах могли скрываться миллиарды долларов, а также уменьшаться налоговые обязательства.

Это не первая история, связывающая бывшего владельца футбольного клуба «Челси» с непрозрачными финансовыми структурами. Еще в 2023 году Великобритания ввела санкции против кипрских финансовых посредников, которых её правительство обвинило в помощи Абрамовичу и другому российскому олигарху Алишеру Усманову в сокрытии состояния.

Теперь новые материалы вновь привлекли внимание к тому, как профессиональные консультанты, корпоративные реестры и международные финансовые центры могли помогать российскому капиталу оставаться вне поля зрения регуляторов.

UA.News рассказывает, что именно обнаружили журналисты в финансовой истории Абрамовича, как работают офшорные механизмы, кто ещё из российских миллиардеров использовал сложные структуры собственности и какую роль в сохранности их состояний играют юристы, бухгалтеры, трасты и компании-посредники.

Что именно выявило расследование в отношении Абрамовича

Расследование The Bureau of Investigative Journalism, проведенное в сотрудничестве с BBC Panorama, The Guardian и другими СМИ, основано на утечке документов Cyprus Confidential. По данным журналистов, они обнаружили более тысячи корпоративных документов, которые могли быть датированы задним числом в период с 1999 по 2013 год.

Речь идет о договорах, платежных поручениях, переписке и других документах, которые должны были подтверждать определённую последовательность финансовых операций. Однако, как утверждают авторы расследования, часть этих документов создавалась спустя годы после указанных в них дат. Такая практика могла изменять документальную историю владения активами и создавать впечатление, что передача денег или имущества произошла раньше, чем на самом деле.

По оценке журналистов, этот механизм помог скрыть активы на сумму не менее $10 млрд и избежать значительных налоговых выплат. Это оценка масштабов активов, связанных с исследуемыми структурами, а не утверждение о том, что все эти деньги были похищены, конфискованы или исчезли с банковских счетов.

Одним из центральных эпизодов стала история кипрской компании Kravin Investments. В мае 2003 года она получила около $3 млрд, из которых примерно $2 млрд остались в её распоряжении. Средства хранились на счете или предоставлялись в кредит другим компаниям, а значит, потенциально могли приносить доход, подлежащий налогообложению на Кипре.

В 2005 году финансовые консультанты начали обсуждать изменение учетной документации за предыдущие годы. В переписке, которую изучили журналисты, речь шла о необходимости изменить финансовую отчетность Kravin за 2003–2004 годы. После этого появились документы, которые представляли компанию не как владельца денег, а как структуру, якобы удерживавшую и инвестировавшую их от имени другой компании — Kelvedon Worldwide, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Часть документов, по выводам расследователей, была датирована 2003 годом, хотя создана как минимум через два года. В результате в обновленной финансовой документации около $2 млрд перестали отражаться как активы, принадлежавшие самой Kravin. Вместе с этим могло исчезнуть и основание для начисления соответствующих налогов на эти средства.

Важно понимать, что речь идет не обязательно о физическом исчезновении денег. Журналисты описывают прежде всего изменение документального отражения активов: средства могли оставаться в пределах финансовой сети, но отчетность уже не показывала их так, как раньше. Именно эта разница между реальным движением денег и бумажной историей их владения является ключевой для понимания дела.

В материалах также фигурирует Amiscan Investments — компания, через которую проходили сведения о роскошном имуществе Абрамовича. В 2005 году в документах ранее числились активы примерно на $650 млн: недвижимость в Великобритании и Франции, вертолёты, самолёты, яхты и автомобили.

Впоследствии они перестали отражаться в отчетности компании. По версии журналистов, оформленные задним числом сделки создавали впечатление, что активы были переданы ее акционеру на Британских Виргинских островах еще в начале 2003 года.

Кто помогал Абрамовичу управлять офшорной сетью

В центре расследования оказались не только компании, но и люди, обеспечивавшие их работу. Среди них — Евгений Тененбаум, многолетний соратник Абрамовича, который руководил лондонской Millhouse Capital UK, а также юристы, бухгалтеры и консультанты, привлеченные к управлению финансовыми структурами олигарха.

Особое внимание журналисты уделили кипрскому подразделению Deloitte и компании Meritservus, созданной после отделения части бизнеса от Deloitte Cyprus. По данным расследования, сотрудники этих структур участвовали в подготовке документов, датированных задним числом, а Deloitte впоследствии проверяла и утверждала отчетность ряда компаний.

В материалах также фигурирует Деметрис Иоаннидес — бывший руководитель Deloitte Cyprus, который впоследствии возглавил Meritservus. Журналисты называют его одним из ключевых финансовых посредников в сети Абрамовича. В переписке, которую они изучили, Иоаннидес обсуждал внесение изменений в финансовую отчетность и оформление документов в отношении компаний, связанных с олигархом.

Отдельный эпизод касается платежа почти на $100 млн. По версии расследователей, для обоснования передачи средств Абрамовичу использовались консультационные соглашения, которые могли быть оформлены задним числом. Посредническая компания якобы получила деньги за консультационные услуги, а затем перечислила почти всю сумму Абрамовичу в качестве комиссии за агентскую деятельность. Документы, по утверждению журналистов, создавались уже после того, как состоялись соответствующие операции с акциями.

Представители Абрамовича опровергли уклонение от уплаты налогов и введение кипрских органов в заблуждение. По их словам, олигарх полагался на профессиональные рекомендации Deloitte Cyprus и других консультантов. Тененбаум также опроверг неправомерные действия. В Deloitte Cyprus заявили, что действуют в соответствии с применимым законодательством, а давность документов не позволяет прокомментировать конкретные материалы.

Несмотря на это, расследование поднимает более широкий вопрос: где заканчивается легальное налоговое планирование и начинается манипулирование документами, которое может скрывать собственность, реальные операции или обязательства перед государством.

Что произошло с 760 млн фунтов стерлингов перед введением санкций

В апреле 2023 года правительство Великобритании ввело санкции против Деметриса Иоаннидеса и кипрского юриста Христодулоса Василиадеса. Британские власти обвинили их в помощи российским олигархам в сокрытии активов через сложные финансовые структуры.

Согласно официальному сообщению британского правительства, Деметрис Иоаннидес создавал непрозрачные офшорные структуры, которые Роман Абрамович использовал для сокрытия активов стоимостью более 760 млн фунтов стерлингов. Речь идет о периоде накануне введения британских санкций против российского бизнесмена в марте 2022 года.

В том же сообщении британские власти описали деятельность Христодулоса Василиадеса, связанную с финансовыми структурами Алишера Усманова. Оба юриста попали под санкции из-за их роли в обеспечении работы сетей компаний, связанных с российскими олигархами.

Отдельно в новом журналистском расследовании, касающемся финансовых структур Абрамовича, речь идет о примерно $2 млрд, которые перестали отражаться в отчетности кипрской компании Kravin Investments после изменений в документах за предыдущие годы.

Авторы расследования также оценили общую стоимость активов, к которым относились исследованные ими финансовые операции, как минимум в $10 млрд.

Алишер Усманов: офшорные трасты, недвижимость и финансовые посредники

Алишер Усманов — российский миллиардер, владевший активами в металлургии, горнодобывающей промышленности, телекоммуникациях и других отраслях. В феврале 2022 года Великобритания ввела против него санкции, в частности замораживание активов и запрет на въезд. В апреле 2023 года британское правительство расширило санкционные меры, включив в них лиц и компании, которых связали с финансовыми операциями Усманова.

Одной из ключевых фигур в этом деле стал кипрский юрист Христодулос Василиадес. По данным британского правительства, он находился в центре сети трастов и офшорных компаний, связанных с Усмановым и поместьем Sutton Place в графстве Суррей. Василиадес попал под британские санкции 12 апреля 2023 года.

В тот же день Великобритания ввела ограничения в отношении компаний, связанных с финансовой сетью Усманова, в частности USM, Curzon Square Limited и Hanley Limited. Британские власти заявили, что эта мера призвана распространить действие санкций на активы, связанные с миллиардером, в частности на лондонский особняк Beechwood House, оцениваемый примерно в 90 млн фунтов стерлингов.

Еще одним объектом внимания британских властей стал Sutton Place — историческое поместье в графстве Суррей. Связь между Усмановым, недвижимостью и сетью офшорных компаний фигурировала в санкционном сообщении правительства. Использование трастов и компаний в таких структурах означает, что для установления прав на имущество необходимо изучать не только регистрационные документы, но и отношения между юридическими владельцами и лицами, контролирующими активы.

В этом деле важную роль сыграли не только активы самого бизнесмена, но и профессиональные посредники, обеспечивавшие функционирование корпоративных структур. Британское правительство обосновало санкции против Василиадеса его ролью в финансовой сети Усманова.

В то же время включение компании в санкционный список не означает автоматического перехода её имущества в собственность государства: применяются ограничения на операции с активами в соответствии с британским санкционным законодательством.

Сулейман Керимов: траст Heritage Trust и активы на сумму свыше $1 млрд

Сулейман Керимов — российский миллиардер, ранее входивший в состав Совета Федерации РФ. В апреле 2018 года Министерство финансов США ввело против него санкции. В июне 2022 года американские власти объявили о блокировке активов траста Heritage Trust, стоимость которых на тот момент превышала $1 млрд.

Согласно сообщению Министерства финансов США от 30 июня 2022 года, Керимов имел имущественный интерес в Heritage Trust — трасте, зарегистрированном в американском штате Делавэр. Решением Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) на траст были распространены ограничения, применяемые к имуществу лица, подпадающего под санкции. В результате активы траста подпали под блокировку и стали недоступными для операций, запрещенных американским законодательством.

Американское расследование установило, что для инвестирования средств в США использовалась сеть родственников, советников и юридических структур с непрозрачной структурой собственности. По данным Минфина США, эта система затрудняла установление связи между Керимовым и соответствующими инвестициями.

Дело Heritage Trust показало, что санкционные ограничения могут касаться не только счетов, непосредственно открытых на имя лица, подпадающего под санкции, но и активов юридических структур, в которых оно имеет имущественный интерес. Для этого американские органы исследовали структуру собственности и связи между трастом и Керимовым.

Суперъяхта Amadea: судебный процесс о конфискации

Другое дело, связанное с Керимовым, касается суперъяхты Amadea, стоимость которой оценивалась примерно в $300 млн. В апреле 2022 года суд Фиджи разрешил задержать судно по запросу США. Американские власти утверждали, что яхта фактически принадлежала Керимову, хотя юридическая структура собственности была оформлена через другие компании.

В октябре 2022 года Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации Amadea. В нем американская сторона заявила, что судно было связано с лицом, подпадающим под санкции, а расходы на его содержание и эксплуатацию осуществлялись через структуры, которые, по версии следствия, скрывали фактического владельца.

Американские органы также утверждали, что после введения санкций для обслуживания яхты использовались платежи через посредников и компании, зарегистрированные в различных юрисдикциях. Такие операции стали частью доказательной базы по делу о конфискации.

Дело Amadea отличается от блокировки Heritage Trust: в первом случае речь идет о судебном процессе по изъятию конкретного имущества, а во втором — о блокировке активов траста в соответствии с санкционным законодательством США.

Братья Ротенберги: корпоративные преобразования после санкций 2014 года

Аркадий и Борис Ротенберги — российские бизнесмены, попавшие под санкции США в 2014 году после аннексии Крыма Россией. Аркадий Ротенберг также оказался под санкциями Европейского Союза в 2014 году, тогда как Бориса Ротенберга ЕС включил в санкционный список после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В июне 2023 года международный консорциум журналистов OCCRP и российского издания «Важные истории» обнародовал расследование The Rotenberg Files. Оно было основано на утечке более 50 тысяч документов и электронных писем компании Evocorp, которая управляла активами и бизнес-делами Ротенбергов. Документы охватывали период с 2013 по 2020 год.

По результатам анализа переписки журналисты установили, что после введения санкций структуры, связанные с Ротенбергами, проводили корпоративные реорганизации, передавали активы между компаниями и использовали доверенных лиц. В работе над такими операциями участвовали российские менеджеры, западные юристы, банкиры, бизнес-консультанты и поставщики корпоративных услуг.

Одним из ключевых участников этой системы журналисты назвали Максима Викторова — российского бизнесмена, владельца Evocorp. Согласно материалам расследования, Викторов и его команда координировали управление международными активами Ротенбергов и привлекали специалистов в разных странах для решения юридических, банковских и корпоративных вопросов, возникших после введения ограничений.

Один из конкретных эпизодов касался Helsinki Halli — крупной многофункциональной арены в Финляндии, известной также как Hartwall Arena. В утечке журналисты обнаружили меморандум с планом корпоративной реструктуризации, целью которого было сохранить долю Ротенбергов в этом активе, несмотря на санкционные ограничения.

В переписке после введения санкций обсуждалась подготовка документов и изменение структуры владения. Материалы свидетельствуют, что корпоративные решения рассматривались как способ справиться с ограничениями, затруднявшими управление международными активами.

Недвижимость в Испании и офшорные компании

Другое направление расследования — недвижимость в Европе, в частности вилла на испанском побережье, связанная с Борисом Ротенбергом. По данным OCCRP, документы указывали на использование офшорных компаний и доверенных лиц в структуре владения недвижимостью.

Журналисты изучили корпоративные документы, реестры собственности и переписку, в которой обсуждались смены владельцев и управление компаниями. В некоторых случаях имущество было оформлено на лиц, которые не являлись известными конечными бенефициарами соответствующих активов. Также в документах фигурировали компании на Британских Виргинских островах и структуры, связанные с Кипром.

Отдельно в расследовании описывается использование в России закрытых паевых инвестиционных фондов. Эти структуры имеют особый правовой статус и не раскрывают публично полный состав своих паевиков так, как это принято для открытых корпоративных реестров. В документах, которые журналисты связали с совещанием Центрального банка России в июле 2017 года, упоминались 13 таких фондов, связанных с Ротенбергами или их активами.

В расследовании также описано участие финансовых учреждений и юридических компаний в решении вопросов, связанных с замороженными счетами и банковским обслуживанием. В то же время сам факт упоминания учреждения в переписке не означает, что его признали виновным в нарушении санкций. OCCRP предоставило фигурантам возможность прокомментировать обнародованные выводы, а часть участников опровергла неправомерные действия.

Почему санкций недостаточно для контроля над активами олигархов

Истории Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Сулеймана Керимова и братьев Ротенбергов показывают, что выявить и заблокировать активы российских олигархов значительно сложнее, чем внести их имена в санкционные списки. Недвижимость, инвестиции, корпоративные права и счета могут быть оформлены на различные компании, трасты и связанных лиц в нескольких странах. Поэтому установление фактического владельца требует анализа целой сети юридических и финансовых связей.

Важную роль в этих структурах играют профессиональные посредники — юристы, корпоративные консультанты, доверительные управляющие и финансовые специалисты. Они обеспечивают регистрацию компаний, администрирование трастов и сопровождение операций с имуществом. В то же время само по себе участие в создании или обслуживании таких структур не доказывает нарушения закона: ответственность зависит от конкретных действий и имеющихся доказательств.

Дополнительные сложности создают различия между законодательствами разных стран. Замораживание активов в одной юрисдикции не всегда автоматически распространяется на связанные компании и имущество за рубежом.

Для этого могут потребоваться отдельные расследования, международные запросы и судебные решения. Точно так же замораживание активов, ограничивающее возможность распоряжаться ими, не равнозначно конфискации, которая требует отдельных правовых оснований.

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