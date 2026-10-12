BBC повідомила про зникнення $672 млн активів Абрамовича зі звітності — BBC News

На Кіпрі Deloitte Cyprus підписала звітність компанії, пов’язаної з Романом Абрамовичем, з якої зникли активи на $672 млн. Про це йдеться у спільному розслідуванні BBC News, BBC Panorama та Bureau of Investigative Journalism. За даними журналістів, серед активів були яхти, нерухомість, приватні літаки та гелікоптери.

Активи у звітності Amiscan

Як повідомляє розслідування, у 2006 році, після запровадження на Кіпрі вимоги оприлюднювати корпоративну звітність, радники Абрамовича та компанія MeritServus вирішили оформити передання активів кіпрської Amiscan Investments її материнській структурі на Британських Віргінських Островах. Документи заднім числом датували 2003 роком.

Deloitte Cyprus переглянула ці документи та визнала їх достатніми для вилучення активів зі звітності Amiscan, зазначає BBC. Після підписання у 2006 році звітів за 2003 рік у компанії залишилися активи лише на $75 тис. Професор бухгалтерського обліку Університету Шеффілда лорд Сікка заявив, що неправильне зазначення дат операцій і непублікація достовірної звітності можуть становити порушення встановленого законом обов’язку.

Документи щодо податків

Розслідування також стосується Kravin Investments — іншої кіпрської компанії, яка у 2003 році мала майже $2 млрд на банківських рахунках. Згідно з витоком документів, MeritServus після зустрічі з Deloitte запропонувала змінити фінансові та бухгалтерські записи за 2003 і 2004 роки.

За версією журналістів, документи мали створити враження, що Kravin лише утримувала та інвестувала кошти від імені материнської компанії на Британських Віргінських Островах. Це могло б означати, що компанія не повинна сплачувати на Кіпрі податок із відсоткового доходу. Баристер Ендрю Мітчелл KC, який спеціалізується на праві фінансових послуг, назвав описану BBC схему прямим ухиленням від сплати податків.

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BBC також повідомила про документи щодо Electus Investments. Вони, за даними розслідування, створювали враження, що активи на понад $10 млрд із 2003 року належали структурі на Британських Віргінських Островах, а не кіпрській компанії.

Позиції сторін

Адвокати Абрамовича заперечили, що він ухилявся від сплати податків або приховував статки. За їхніми словами, він не займався щоденним управлінням компаніями, не знав, не санкціонував і не доручав фальсифікувати документи, а покладатися на поради фахівців було законно.

Deloitte Cyprus заявила, що діє відповідно до чинного законодавства. Компанія також повідомила, що не може коментувати конкретні закиди, оскільки документи давніші за 20 років і більше недоступні.

Абрамович потрапив під санкції Великої Британії після повномасштабного вторгнення Росії — держави-агресора — в Україну у 2022 році та був змушений продати футбольний клуб Chelsea. На острові Джерсі заморожено його активи на £5,4 млрд, а кримінальне розслідування триває чотири роки.

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