IPID провело обшуки у офіцера Hawks у ПАР — Daily Maverick

У ПАР Незалежний директорат поліцейських розслідувань (IPID) 9 жовтня провів обшуки в помешканні та на робочому місці підполковника Hawks Дінаядалана «Діни» Говендера. Слідчі дії відбулися після свідчень перед Комісією Мадланги, що стосувалися можливого використання очолюваної ним групи Hawks проти оператора евакуатора, якого називали ймовірним лідером конкуруючого угруповання.

Як повідомляє Daily Maverick, речник IPID підтвердив виконання ордера на обшук у приміщеннях працівника Hawks і заявив, що розслідування триває. Видання також повідомило, що під час обшуків, імовірно, вилучили кілька електронних пристроїв.

Свідчення про перестрілку 2023 року

12 серпня заступник директора IPID з розслідувань у провінції Квазулу-Натал Лен Джон заявив комісії, що злочинці могли проникнути до групи Hawks з розслідування нападів на інкасаторів, яку очолював Говендер. Його свідчення стосувалися перестрілки 2023 року, в якій загинули п’ятеро людей, зокрема оператор евакуатора Беван Лофтус.

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За словами Джона, існували первинні підстави вважати, що Говендер направив групу на прохання Клайва Найкера — ймовірного ватажка угруповання, пов’язаного з наркотиками та евакуацією автомобілів, — щоб убити Лофтуса. Джон назвав Лофтуса ймовірним лідером конкуруючого угруповання. Ці твердження є предметом розслідування, а не встановленим фактом.

Питання щодо готівкових внесків

Під час перехресного допиту 31 серпня 2026 року комісія також розглядала операції з готівкою на рахунках Говендера. За даними, представленими адвокатом Метью Часкалсоном, із серпня 2022 року до грудня 2023 року через його рахунки пройшло 3 050 574 ранди готівкою.

Зокрема, 31 серпня 2022 року Говендер зробив 37 окремих внесків через банкомати по 10 тисяч рандів — загалом понад 300 тисяч рандів приблизно за годину. Він заявив, що гроші для придбання нерухомості надала його теща. Голова комісії, суддя Мбуїселі Мадланга, назвав це пояснення безглуздим, а адвокат комісії Санділе Хумало припустив, що операції можуть мати ознаки відмивання коштів.

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