IPID провело обыски у офицера Hawks в ЮАР — Daily Maverick

В ЮАР Независимый директорат по расследованиям в полиции (IPID) 9 октября провел обыски в доме и на рабочем месте подполковника Hawks Динаядалана «Дины» Говендера. Следственные действия состоялись после показаний перед Комиссией Мадланги, касавшихся возможного использования возглавляемой им группы Hawks против оператора эвакуатора, которого называли предполагаемым лидером конкурирующей группировки.

Как сообщает Daily Maverick, представитель IPID подтвердил исполнение ордера на обыск в помещениях сотрудника Hawks и заявил, что расследование продолжается. Издание также сообщило, что во время обысков, предположительно, были изъяты несколько электронных устройств.

Показания о перестрелке 2023 года

12 августа заместитель директора IPID по расследованиям в провинции Квазулу-Натал Лен Джон заявил комиссии, что преступники могли проникнуть в группу Hawks по расследованию нападений на инкассаторские автомобили, которую возглавлял Говендер. Его показания касались перестрелки 2023 года, в которой погибли пять человек, включая оператора эвакуатора Бевана Лофтуса.

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По словам Джона, имелись предварительные основания полагать, что Говендер направил группу по просьбе Клайва Найкера — предполагаемого лидера группировки, связанной с наркотиками и эвакуацией автомобилей, — чтобы убить Лофтуса. Джон назвал Лофтуса предполагаемым лидером конкурирующей группировки. Эти утверждения являются предметом расследования, а не установленным фактом.

Вопросы о внесении наличных

Во время перекрестного допроса 31 августа 2026 года комиссия также рассматривала операции с наличными на счетах Говендера. Согласно данным, представленным адвокатом Мэттью Часкалсоном, с августа 2022 года по декабрь 2023 года через его счета прошло 3 050 574 ранда наличными.

В частности, 31 августа 2022 года Говендер сделал через банкоматы 37 отдельных взносов по 10 тысяч рандов каждый — всего более 300 тысяч рандов примерно за час. Он заявил, что деньги на покупку недвижимости предоставила его теща. Председатель комиссии, судья Мбуисели Мадланга, назвал это объяснение бессмысленным, а адвокат комиссии Сандиле Хумало предположил, что операции могут иметь признаки отмывания денег.

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