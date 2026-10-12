W RPA Niezależna Dyrekcja ds. Dochodzeń Policyjnych (IPID) 9 października przeprowadziła przeszukania w domu i miejscu pracy podpułkownika Hawks Dinyadalana „Diny” Govendera. Czynności śledcze nastąpiły po zeznaniach przed Komisją Madlangi, dotyczących możliwego wykorzystania kierowanego przez niego zespołu Hawks przeciwko operatorowi lawety, opisywanemu jako domniemany lider konkurencyjnej grupy.

Jak podaje Daily Maverick, rzecznik IPID potwierdził wykonanie nakazu przeszukania w pomieszczeniach pracownika Hawks i oświadczył, że śledztwo trwa. Publikacja podała również, że podczas przeszukań prawdopodobnie zabezpieczono kilka urządzeń elektronicznych.

Zeznania dotyczące strzelaniny z 2023 roku

12 sierpnia zastępca dyrektora IPID ds. dochodzeń w prowincji KwaZulu-Natal Len John powiedział komisji, że przestępcy mogli przeniknąć do zespołu Hawks badającego napady na konwoje z gotówką, którym kierował Govender. Jego zeznania dotyczyły strzelaniny z 2023 roku, w której zginęło pięć osób, w tym operator lawety Bevan Loftus.

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Według Johna istniały wstępne podstawy, by sądzić, że Govender wysłał zespół na prośbę Clive'a Naickera — domniemanego przywódcy grupy powiązanej z narkotykami i holowaniem pojazdów — aby zabić Loftusa. John nazwał Loftusa domniemanym liderem konkurencyjnej grupy. Twierdzenia te są przedmiotem śledztwa, a nie ustalonym faktem.

Pytania dotyczące wpłat gotówkowych

Podczas przesłuchania krzyżowego 31 sierpnia 2026 roku komisja rozpatrywała również transakcje gotówkowe na rachunkach Govendera. Według danych przedstawionych przez adwokata Matthew Chaskalsona od sierpnia 2022 roku do grudnia 2023 roku przez jego rachunki przeszło 3 050 574 randów w gotówce.

W szczególności 31 sierpnia 2022 roku Govender dokonał za pośrednictwem bankomatów 37 oddzielnych wpłat po 10 tys. randów każda, na łączną kwotę ponad 300 tys. randów w ciągu około godziny. Oświadczył, że pieniądze na zakup nieruchomości przekazała mu teściowa. Przewodniczący komisji, sędzia Mbuyiseli Madlanga, nazwał to wyjaśnienie bezsensownym, a adwokat komisji Sandile Khumalo zasugerował, że transakcje mogą nosić znamiona prania pieniędzy.

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