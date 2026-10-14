Іспанські правоохоронці вилучили до 45 тонн кокаїну біля Марокко — The Guardian

Іспанські правоохоронці 1 травня перехопили біля узбережжя Марокко вантажне судно Arconian, на борту якого знайшли 1 279 пакунків кокаїну вагою від 30 до 45 тонн. За даними The Guardian, судно вийшло з Фрітауна — столиці Сьєрра-Леоне. Видання називає це найбільшим вилученням кокаїну в історії.

Під час операції іспанська Цивільна гвардія затримала 23 членів екіпажу з Філіппін. Згодом правоохоронці виявили у вантажному трюмі шістьох озброєних чоловіків. Учасник операції Лукас Фернандес повідомив, що наркотики лежали в коридорі завдовжки близько 60 метрів.

Відомості про зв’язок із нідерландським утікачем

Розслідування The Guardian пов’язує вантаж із нідерландцем Йосом Лейдеккерсом, якого видання називає одним із найбільш розшукуваних у Європі наркоторговців. За даними газети, Лейдеккерс є зятем президента Сьєрра-Леоне Джуліуса Маади Біо. У січні 2025 року Нідерланди надіслали до Сьєрра-Леоне запит про його екстрадицію. Як пише видання, Лейдеккерса заочно засудили більш ніж до 100 років ув’язнення, зокрема за спробу вбивства, а влада Сьєрра-Леоне тоді заявила, що не знає цієї людини.

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Джерела The Guardian у західних розвідувальних службах стверджують, що після прибуття Arconian до порту Фрітауна 18 квітня на борт судна протягом чотирьох днів могли завантажити близько 30 тонн кокаїну. Керівник порту Янкуба Біо відкинув ці твердження, назвавши їх безпідставними, і заявив, що порт не займається та не сприяє експорту наркотиків.

Зникнення людей у Фрітауні

У жовтні 2025 року у Фрітауні зникли дев’ятеро людей, серед яких були 40-річний власник магазину Алан Джалло та футболіст Алусіне «Бокай» Корома. За даними розслідування, джерела в поліції та розвідці пов’язували зникнення з конфліктом навколо кокаїнової угоди та згадували Лейдеккерса. Поліція і військові Сьєрра-Леоне не відповіли The Guardian на запити щодо розслідування зникнень.

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