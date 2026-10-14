1 мая испанские правоохранители перехватили у побережья Марокко грузовое судно Arconian, на борту которого нашли 1 279 пакетов кокаина весом от 30 до 45 тонн. По данным The Guardian, судно вышло из Фритауна — столицы Сьерра-Леоне. Издание называет это крупнейшим изъятием кокаина в истории.

Во время операции испанская Гражданская гвардия задержала 23 членов экипажа с Филиппин. Позже правоохранители обнаружили в грузовом трюме шестерых вооруженных мужчин. Участник операции Лукас Фернандес сообщил, что наркотики находились в коридоре длиной около 60 метров.

Сведения о связи с нидерландским беглецом

Расследование The Guardian связывает груз с нидерландцем Йосом Лейдеккерсом, которого издание называет одним из самых разыскиваемых в Европе наркоторговцев. По данным газеты, Лейдеккерс является зятем президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маады Био. В январе 2025 года Нидерланды направили в Сьерра-Леоне запрос о его экстрадиции. Как пишет издание, Лейдеккерс был заочно приговорен более чем к 100 годам лишения свободы, в том числе за попытку убийства, а власти Сьерра-Леоне тогда заявили, что не знают этого человека.

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Источники The Guardian в западных разведывательных службах утверждают, что после прибытия Arconian в порт Фритауна 18 апреля на судно в течение четырех дней могли загрузить около 30 тонн кокаина. Руководитель порта Янкуба Био отверг эти утверждения, назвав их безосновательными, и заявил, что порт не занимается экспортом наркотиков и не содействует ему.

Исчезновения людей во Фритауне

В октябре 2025 года во Фритауне исчезли девять человек, среди которых были 40-летний владелец магазина Алан Джалло и футболист Алусине «Бокай» Корома. По данным расследования, источники в полиции и разведке связывали исчезновения с конфликтом вокруг сделки с кокаином и упоминали Лейдеккерса. Полиция и военные Сьерра-Леоне не ответили на запросы The Guardian относительно расследования исчезновений.

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