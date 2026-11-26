Не мобилизация, а подборка реалити-триллеров: одного мужчину пристегнули наручниками к фаркопу автомобиля, другой хотел продать машину, но вместо покупателей пришли представители ТЦК. Освободить сына-инвалида из помещений военкомата пришел отец, «вооруженный» бейсбольной битой, а 25-летнего тренера мобилизовали, несмотря на уличные протесты его учеников и родителей.

И это лишь часть эпизодов, которые рассматривались на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады под председательством Алексея Гончаренко. На очередном заседании должны были выступить директора НАБУ и САП, бывший глава СБУ Малюк и генпрокурор Кравченко, детектив НАБУ Магамедрасулов, но все приглашенные во второй раз не явились в зал заседаний, поэтому действия подчиненных перед следственной комиссией объясняли руководители областных ВСК Винницы и Хмельницкого.

Мы собрали самые резонансные моменты этого заседания с комментариями руководителей ТЦК.

Погоня за семьей с детьми: стекло разбил национальный гвардеец

Погоню за легковым автомобилем устроили полицейские и военные в Винницкой области. В автомобиле ехала семья с двумя детьми. Водитель якобы не остановился по требованию полицейских, поэтому те начали преследование. После остановки военный подошел к машине и разбил стекло в водительской дверце, напуганные дети кричали, одна из девочек крестилась. Таким впечатляющим образом, как оказалось, национальный гвардеец «демонстрировал» преимущества службы.

«Военнослужащие в погоне не участвовали», — пояснил руководитель Винницкого областного ТЦК Илья Матвийчук. По его словам, после инцидента было проведено служебное расследование, по результатам которого к дисциплинарной ответственности был привлечен начальник второго отдела Хмельницкого районного ТЦК и СП.

Больше ясности внесли полицейские: водитель не остановился по законному требованию правоохранителей, после чего его начали преследовать на служебном автомобиле с включенными световыми и звуковыми сигналами. В итоге машина остановилась уже на территории Житомирской области (останавливали ещё в Винницкой) из-за повреждения заднего колеса. В отношении водителя составили административные материалы за невыполнение требования об остановке и непредъявление документов, дающих право на управление транспортным средством.

В своём ведомстве полицейские провели служебную проверку по данному инциденту и не выявили противоправных действий со стороны своих сотрудников. Тем более, военнослужащий Нацгвардии разбил стекло в автомобиле, чем сильно напугал детей. Он находился на мобильном блокпосту вместе с правоохранителями и представителями ТЦК, предназначенном для рекрутинга, а не для оповещения о мобилизационных мероприятиях. Когда через блокпост проехал автомобиль с детьми в салоне, игнорируя требования остановиться, нацгвардеец сел в полицейский автомобиль и продолжил погоню вместе с правоохранителями.

Какие именно преимущества службы в Нацгвардии должна была продемонстрировать погоня за семьей, не смогли объяснить ни Илья Матвийчук, ни представители Нацполиции Виктор Ковальчук и Николай Курган. Материалы о действиях военнослужащего были зарегистрированы в полиции Житомирской области, а затем переданы по подследственности в Государственное бюро расследований. Результаты расследования представителям полиции на момент заседания ВСК не были известны.

Алексей Гончаренко поручил секретариату обратиться в ГБР, чтобы выяснить, чем завершилось расследование в отношении нацгвардейца, разбившего стекло.

Сколько взысканий получили военнослужащие: что происходит в Винницком ТЦК

Наказывают ли в ТСК своих сотрудников за произвол, работу групп без бодикамер, слезоточивый газ, возможную «накрутку» показателей и взятки, за которые людей якобы «отмазывали» от призыва? Вместо этого Илья Матвийчук заговорил о нападениях на самих военных. За год таких случаев зарегистрировали 26, в которых военные получили травмы, а один даже скончался. Этим он и объяснил, почему военнослужащие могут применять газовые баллончики.

«Они имеют на это право. Они в первую очередь граждане Украины, а уже потом — сотрудники ТЦК», — заявил руководитель Винницкого областного ТЦК.

Далее он привел цифры кадровых изменений в ведомстве: в течение года из системы Винницкого ТЦК были переведены на другие должности или уволены 868 военнослужащих. Для сравнения: в настоящее время штатная численность личного состава составляет около 1670 человек. То есть кадровые изменения коснулись значительной части штата, но по разным причинам: состояние здоровья и перевод на другие должности.

К дисциплинарной ответственности привлекли 323 военнослужащих. Еще девятерых освободили от должностей или уволили с военной службы. Кроме того, в течение года в Винницком ТЦК провели 66 служебных расследований и проверок. Впрочем, объясняя причины нарушений, Илья Матвийчук упомянул о низкой квалификации части военнослужащих. Мол, не все могут правильно оценить ситуацию, из-за чего принимают ошибочные решения, которые впоследствии приводят к негативным последствиям.

Коррупционные дела: шесть случаев за год и солдат, которого перевели в боевую часть

Фигурантами коррупционных дел Винницкого областного ТЦК за последние два года стали семь военнослужащих. В 2025 году был один такой случай, квалифицированный по статьям 368 и 369 Уголовного кодекса. В 2026 году зарегистрировали уже шесть случаев по различным статьям: получение и предоставление неправомерной выгоды, незаконное вмешательство в работу электронных систем, а также хранение наркотиков.

Статус участника боевых действий при этом в областном ТЦК имеют 452 человека из общей численности 1653 военнослужащих. Это примерно 27% личного состава. Остальной личный состав годен к службе в тыловых частях.

Митинг у ТЦК: полиция следила только за общественным порядком

8 октября возле сборного пункта Хмельницкого областного ТЦК собрались родители, воспитанники и другие люди, неравнодушные к будущему 25-летнего Андрея Брындака. Мужчина работал тренером по спортивной гимнастике и учился на дневной форме обучения. Накануне он пришел в городской ТЦК по повестке, планировал оформить отсрочку в связи с учебой, однако после прохождения ВЛК его мобилизовали.

Протестующие требовали отпустить Бриндака, скандировали о незаконной мобилизации, но в ответ слышали предупреждение: «Будет открыт огонь». Утверждали, что военные угрожали им автоматическим оружием.

Временный руководитель Хмельницкого областного ТЦК Сергей Брень озвучил другую версию: Бриндак прибыл в городской ТЦК добровольно 7 октября, прошел ВЛК, получил заключение о годности и пообщался с вербовщиком воинской части. После этого его мобилизовали.

На момент призыва у тренера не было оформленной отсрочки. Сам факт обучения, пояснил Брень, её не заменяет.

«Отсрочку он должен был оформлять не в помещении ТЦК, а обратиться либо в ЦНАП для рассмотрения комиссией, либо самостоятельно через приложение «Резерв+», чего он не сделал», — заявил руководитель областного ТЦК.

Оружием митингующим тоже не угрожали. Сергей Брень пояснил, что на территории сборного пункта военнослужащие охраняли военный объект. Поэтому после попытки протестующих взломать ворота военные устно предупредили, что в случае незаконного проникновения могут применить оружие, силу и спецсредства в соответствии с законом.

Служебную проверку по поводу мобилизации Бриндака назначили на следующий день после событий. Ее результат: нарушений процедуры призыва не выявлено. Мобилизованный Бриндак с заявлением о нарушении его прав в ТЦК не обращался.

Отдельно проверяли и сам митинг, а именно: были ли среди его участников военнослужащие, подчиненные ТЦК, и могли ли быть нарушены права граждан. Полиция, которая в тот день обеспечивала общественный порядок возле здания ТЦК, во время собрания нарушений не зафиксировала, а после общения с журналистами люди спокойно разошлись.

Porsche Panamera за тысячу долларов: у сотрудницы ТЦК обнаружили необычное в декларации

Ведущая специалистка отделения призыва Хмельницкого ТЦК Елена Кольцова задекларировала два автомобиля семьи: Nissan Qashqai 2018 года за 50 тысяч гривен и Porsche Panamera 2014 года за 46 тысяч гривен. То есть Porsche в декларации оказался дешевле Nissan и стоил примерно тысячу долларов.

Интересную арифметику вместо Кольцовой главе ТСК объяснял заместитель начальника Хмельницкого областного ТЦК Евгений Горбачев: Panamera не принадлежит ни Кольцовой, ни её мужу. Автомобиль семье передал в пользование друг семьи, который уехал за границу в 2022 году. Nissan Qashqai приобрели еще до того, как женщина начала работать в ТЦК.

«Проводилась проверка по данному поводу на предмет подтверждения фактов обогащения или каких-либо коррупционных проявлений. Они не подтвердились. Через НАЗК также проводилась проверка», — заверил Горбачев.

Кольцова продолжает работать в ТЦК и, по словам чиновника, ездит на работу именно на Nissan. Porsche использует её муж, который является частным предпринимателем и действительно, не ради красивых слов, ощутимо и активно помогает Вооружённым силам.

Только объяснить, почему в декларации автомобиль указан именно за 46 тысяч гривен, представитель ТЦК не смог. Предположил, что такая сумма могла быть указана в договоре купли-продажи, но точного ответа не дал.

Приковали наручниками к фаркопу: двое военных отделались выговорами

В Лехновке Хмельницкой области во время оповещения населения военнослужащие пристегнули наручниками к фаркопу 61-летнего мужчину, предварительно применив к нему силу и газовый баллончик. Об этом случае сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Мужчина — отец военнослужащего. Однако в Хмельницком областном ТЦК заявили, что действовали в пределах полномочий. Последующая служебная проверка все же подтвердила неправомерные действия сотрудников районного ТЦК. Двух военнослужащих привлекли к дисциплинарной ответственности, а материалы передали в территориальное управление ГБР.

Начальник Хмельницкого областного ТЦК Евгений Горбачев назвал происшествие досадным и заявил, что лично осуждает применение наручников, но в данном случае военнослужащие не могли поступить иначе.

Детали инцидента разъяснили правоохранители: «Сотрудники ТЦК общались с человеком. В это время 61-летний мужчина заметил машину военнослужащих. В небольшом поселке все знают машины военкомата. Поэтому мужчина сам подошел, спровоцировал конфликт, повредил машину и избил сотрудников ТЦК — они потом зафиксировали побои в больнице».

У этого мужчины двое сыновей — один якобы уклонист, а второй находится в СЗЧ. Вероятно, конфликт начался по мотивам личной неприязни мужчины. Стороны обменялись заявлениями. Правоохранители расследуют два отдельных эпизода: действия гражданского мужчины и действия сотрудников ТЦК. Полиция ведет производство по статье 350 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг). Расследование действий военнослужащих относится к компетенции ГБР. На момент заседания ни одно из расследований ещё не было завершено, а меру пресечения 61-летнему мужчине не избирали.

Далее выяснилось, что во время инцидента не работали бодикамеры. Точнее, как признал представитель ТЦК, их даже не включили. А сам конфликт происходил без присутствия полиции. Поэтому Алексей Гончаренко пообещал, что комиссия будет держать дело под контролем. Отдельно попросил руководство ТЦК обратить внимание на военнослужащего, который непосредственно применил наручники к пожилому человеку.

Вместо покупателя — сотрудник ТЦК: мужчину выманили через объявление на AUTO.RIA

По сообщениям СМИ, в Хмельницком мужчина выставил автомобиль на продажу на AUTO.RIA. Ему позвонили якобы покупатели, договорились об осмотре машины, но вместо них приехали сотрудники ТЦК. Мужчину доставили в территориальный центр комплектования.

Дочь мужчины впоследствии пожаловалась, что у отца проблемы со здоровьем, а сотрудники ТЦК сначала отказывались принимать переданные ему лекарства. Сделали это только после неоднократных просьб.

Историю с объявлением представители ТЦК не смогли подтвердить, но признали, что дочь мужчины обращалась в полицию с жалобой на отказ в оказании отцу медицинской помощи.

«Действительно был случай, когда она обратилась в полицию с тем, что её отец находится там и ему не оказывают медицинскую помощь. Была вызвана скорая помощь», — рассказал чиновник.

Бригада скорой помощи приехала, измерила мужчине давление и оказала медицинскую помощь. После этого он прошел военно-медицинскую комиссию, по результатам которой его призвали на военную службу.

Ветеран с битой пришел в ТЦК, требуя освободить сына-инвалида

Мужчина в военной форме с бейсбольной битой пришел в Хмельницкий ТЦК и требовал отпустить сына, имеющего инвалидность. Утверждал, что парня били по голове.

«По данному факту была подана заявка через 102. Прибыла следственно-оперативная группа. Подтверждений данному факту не было», — сообщил Евгений Горбачев. Вместо этого он заявил, что ветеран разбил входную дверь и турникет в военкомате.

Правоохранители просматривали записи с камер в помещении и набодикамерах. Никаких доказательств применения силы в отношении мобилизованного не обнаружили. На месте происшествия конфликт был пресечен. С жалобами на нарушение прав в правоохранительные органы мобилизованный молодой человек и его отец не обращались. Уголовное дело в отношении отца не возбуждали. Его действия квалифицировали как административное правонарушение по статье 173 КоАП — мелкое хулиганство. Однако, учитывая возраст и особенности личности, мужчину освободили от ответственности. И Алексей Гончаренко назвал это правильным решением.

7 тыс. долларов за службу в тылу

К 48-летнему солдату Шепетовского районного ТЦК обратилась женщина. Она хотела устроить знакомого в воинскую часть, которая не принимает непосредственного участия в боевых действиях. За 7 тыс. долларов солдат пообещал договориться с ВЛК, но был задержан во время получения денег. Суд избрал военнослужащему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Залог он внес и, по словам представителя ТЦК, на момент заседания находился дома.

Комментируя этот инцидент, Горбачев предположил, что солдат заведомо обманывал женщину, поскольку вряд ли действительно имел влияние на членов ВЛК. Для точного выяснения в Шепетовском РТЦК даже проводили опрос, но информация не подтвердилась.

Два Renault за обещание не мобилизовывать работников предприятия

Бывший начальник отдела одного из районных ТЦК Хмельницкой области, подполковник, по версии следствия, договорился с заместителем директора предприятия о том, что не будет призывать его работников на военную службу. Цена договоренности — два автомобиля Renault. Автомобили подполковник получил в апреле 2024 года — Renault Sandero балансовой стоимостью почти 230 тысяч гривен. В августе 2025 года — Renault Duster стоимостью более 587 тысяч гривен.

Осенью 2025 года подполковника перевели на службу в Закарпатье, а предприниматель, очевидно понимая, что договариваться придется заново, попросил вернуть автомобили или передать их для нужд Вооруженных сил. Но подполковник решил оформить автомобили на свою близкую родственницу. За что и был подозреваемым по части третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом неправомерной выгоды.

Представитель Хмельницкого областного ТЦК отметил, что не может комментировать кадровые решения другого региона и ход уголовного производства, которое уже не входит в его компетенцию. Но представитель Национальной полиции уточнил обстоятельства дела: именно они документировали это преступление. Правоохранителям известно, что подполковника задержали после перевода в Закарпатье. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 260 тысяч гривен. Впоследствии его отстранили от должности на новом месте службы, а обвинительный акт направили в суд.

«Вот тут награда и нашла этого героя», — пошутил председатель ВСК, комментируя задержание подполковника, и выразил надежду на справедливый приговор суда.

В заключение Гончаренко напомнил, что следующее заседание ВСК состоится 7 декабря. На него ожидают экс-министра обороны Михаила Федорова — либо добровольно, либо с помощью полиции (что, конечно, лучше).

Также 7 декабря — одна из двух дат, на которые комиссия приглашает для дачи показаний директора НАБУ Семена Кривоноса, главу САП Александра Клименко, бывшего главу СБУ генерала Василия Малюка, детектива НАБУ Магамедрасула и экс-генпрокурора Руслана Кравченко.

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