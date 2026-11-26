To nie mobilizacja, a lista reality-trillerów: jednego mężczyznę przypięto kajdankami do haka holowniczego samochodu, inny chciał sprzedać auto, ale zamiast kupujących pojawili się przedstawiciele komisji rekrutacyjnej. Ojciec „uzbrojony” w kij baseballowy przyszedł do budynku komisariatu wojskowego, by uwolnić swojego niepełnosprawnego syna, a 25-letniego trenera zmobilizowano pomimo protestów na ulicy ze strony jego uczniów i rodziców.

A to tylko część wydarzeń, które omawiano na posiedzeniu Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej pod przewodnictwem Ołeksija Honczarenka. Na kolejnym posiedzeniu mieli zostać wysłuchani dyrektorzy NABU i SAP, były szef SBU Maljuk oraz prokurator generalny Kravczenko, a także detektyw NABU Magamedrasulow, jednak wszyscy zaproszeni po raz drugi nie pojawili się w sali obrad, więc działania podwładnych wyjaśniali przed komisją śledczą szefowie regionalnych komisji śledczych w Winnicy i Chmielnickim.

Zebraliśmy najbardziej głośne historie z tego posiedzenia wraz z komentarzami szefów TCC.

Pościg za rodziną z dziećmi: szybę rozbił żołnierz Gwardii Narodowej

W obwodzie winnickim policjanci i wojskowi rozpoczęli pościg za samochodem osobowym. W samochodzie jechała rodzina z dwójką dzieci. Kierowca najwyraźniej nie zatrzymał się na wezwanie policjantów, więc ci rozpoczęli pościg. Po zatrzymaniu żołnierz podszedł do samochodu i rozbił szybę w drzwiach kierowcy; przestraszone dzieci krzyczały, a jedna z dziewczynek przeżegnała się. Okazuje się, że w tak spektakularny sposób żołnierz Gwardii Narodowej „demonstrował” zalety służby.

„Żołnierze nie brali udziału w pościgu” – wyjaśnił szef Okręgowego Centrum Kontroli Transportu w Winnicy Ilja Matwijczuk. Według niego po incydencie przeprowadzono dochodzenie służbowe, w wyniku którego pociągnięto do odpowiedzialności dyscyplinarnej szefa drugiego oddziału Rejonowego Centrum Kontroli Ruchu w Chmielniku oraz SP.

Więcej jasności wnieśli policjanci: kierowca nie zatrzymał się na zgodne z prawem wezwanie funkcjonariuszy, po czym rozpoczęto pościg za nim radiowozem z włączonymi światłami i sygnałami dźwiękowymi. Ostatecznie samochód zatrzymał się już na terenie obwodu żytomierskiego (próbowano go zatrzymać jeszcze w obwodzie winnickim) z powodu uszkodzenia tylnej opony. Wobec kierowcy wszczęto postępowanie administracyjne za nieprzestrzeganie nakazu zatrzymania się oraz nieokazanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem.

W swojej jednostce policjanci przeprowadzili wewnętrzną kontrolę w związku z tym incydentem i nie stwierdzili żadnych niezgodnych z prawem działań ze strony swoich pracowników. Co więcej, żołnierz Gwardii Narodowej rozbił szybę w samochodzie, czym mocno przestraszył dzieci. Przebywał on na mobilnym punkcie kontrolnym wraz z funkcjonariuszami organów ścigania i przedstawicielami TCC; punkt ten był przeznaczony do rekrutacji, a nie do informowania o działaniach mobilizacyjnych. Kiedy przez punkt kontrolny przejechał samochód z dziećmi na pokładzie, ignorując wezwania do zatrzymania się, żołnierz Gwardii Narodowej wsiadł do radiowozu i wraz z funkcjonariuszami policji kontynuował pościg.

Ani Ilja Matwijczuk, ani przedstawiciele Policji Narodowej Wiktor Kowalczuk i Mykoła Kurgan nie potrafili wyjaśnić, jakie konkretnie zalety służby w Gwardii Narodowej miał pokazać pościg za tą rodziną. Materiały dotyczące działań żołnierza zostały zarejestrowane przez policję w obwodzie żytomierskim, a następnie przekazane ze względu na właściwość rzeczową do Państwowego Biura Śledczego. Wyniki śledztwa nie były znane przedstawicielom policji w momencie posiedzenia komisji śledczej.

Oleksij Gonczarenko polecił sekretariatowi zwrócić się do Państwowego Biura Śledczego w celu ustalenia, jak zakończyło się śledztwo w sprawie żołnierza Gwardii Narodowej, który rozbił szybę.

Ile kar nałożono na żołnierzy: co dzieje się w Centrum Kontroli Transportu w Winnicy

Czy w TSK karze się swoich pracowników za samowolę, pracę grup bez kamer na ciele, użycie gazu łzawiącego, ewentualne „nadkręcanie” statystyk oraz łapówki, za które rzekomo „wyciągano” ludzi z poboru? Z kolei Ilja Matwijczuk poruszył temat ataków na samych żołnierzy. W ciągu roku odnotowano 26 takich przypadków, w których żołnierze odnieśli obrażenia, a jeden z nich nawet zginął. Tym właśnie wyjaśnił, dlaczego żołnierze mogą używać pojemników z gazem.

„Mają do tego prawo. Są przede wszystkim obywatelami Ukrainy, a dopiero potem pracownikami TCC” – oświadczył szef obwodowego TCC w Winnicy.

Następnie podał dane dotyczące zmian kadrowych w jednostce: w ciągu roku 868 żołnierzy zostało przeniesionych na inne stanowiska lub zwolnionych z systemu Centrum Kontroli Ruchu w Winnicy. Dla porównania: obecnie stan etatowy personelu wynosi około 1670 osób. Oznacza to, że zmiany kadrowe dotknęły znaczną część personelu, ale z różnych powodów: stanu zdrowia oraz przeniesienia na inne stanowiska.

Do odpowiedzialności dyscyplinarnej pociągnięto 323 żołnierzy. Kolejnych dziewięciu zwolniono ze stanowisk lub ze służby wojskowej. Ponadto w ciągu roku w Winnickim Ośrodku Szkolenia Wojskowego przeprowadzono 66 dochodzeń służbowych i kontroli. Jednak wyjaśniając przyczyny naruszeń, Ilja Matwijczuk wspomniał o niskich kwalifikacjach części żołnierzy. Twierdził, że nie wszyscy potrafią właściwie ocenić sytuację, przez co podejmują błędne decyzje, które następnie prowadzą do negatywnych konsekwencji.

Postępowania w sprawach korupcyjnych: sześć przypadków w ciągu roku i żołnierz przeniesiony do jednostki bojowej

W ciągu ostatnich dwóch lat w postępowaniach antykorupcyjnych prowadzonych przez Okręgowy Komitet Kontroli w Winnicy figurowało siedmiu żołnierzy. W 2025 roku odnotowano jeden taki przypadek, zakwalifikowany na podstawie artykułów 368 i 369 Kodeksu karnego. W 2026 roku odnotowano już sześć przypadków na podstawie różnych artykułów: przyjmowanie i udzielanie nielegalnych korzyści, bezprawna ingerencja w działanie systemów elektronicznych, a także posiadanie narkotyków.

Status uczestnika działań bojowych w regionalnym Centrum Kontroli Transportu (TCK) posiada 452 osoby spośród łącznej liczby 1653 żołnierzy. Stanowi to około 27% personelu. Pozostali członkowie personelu są zdolni do służby w jednostkach tyłowych.

Zgromadzenie przed Centrum Rekrutacyjnym: policja dbała wyłącznie o porządek publiczny

8 października przed punktem zbiórki Chmielnickiego Okręgowego Centrum Mobilizacyjnego zgromadzili się rodzice, podopieczni oraz inne osoby, którym nie jest obojętna przyszłość 25-letniego Andriya Bryndaka. Mężczyzna pracował jako trener gimnastyki artystycznej i studiował w trybie dziennym. Dzień wcześniej zgłosił się do miejskiego punktu mobilizacyjnego na wezwanie, planując uzyskanie odroczenia ze względu na studia, jednak po przejściu komisji lekarskiej został zmobilizowany.

Protestujący domagali się uwolnienia Bryndaka, skandowali hasła o bezprawnej mobilizacji, ale w odpowiedzi usłyszeli ostrzeżenie: „Zostanie otwarty ogień”. Twierdzili, że żołnierze grozili im bronią automatyczną.

Tymczasowy szef obwodowego centrum rekrutacyjnego w Chmielnickim Siergiej Bren przedstawił inną wersję wydarzeń: Bryndak zgłosił się do miejskiego centrum rekrutacyjnego dobrowolnie 7 października, przeszedł badania lekarskie, otrzymał orzeczenie o zdolności do służby i rozmawiał z rekruterem z jednostki wojskowej. Następnie został zmobilizowany.

W momencie poboru trener nie posiadał formalnie zatwierdzonego odroczenia. Sam fakt odbywania szkolenia, wyjaśnił Bren, nie zastępuje odroczenia.

„O odroczenie powinien był wystąpić nie w pomieszczeniach Centrum Rekrutacji, lecz zwrócić się albo do Centrum Obsługi Obywateli w celu rozpatrzenia przez komisję, albo samodzielnie za pośrednictwem aplikacji „Rezerwa+”, czego jednak nie uczynił” – oświadczył szef regionalnego Centrum Rekrutacji.

Nie grożono też demonstrantom bronią. Siergiej Bren wyjaśnił, że na terenie punktu zbiórki żołnierze chronili obiekt wojskowy. Dlatego po próbie wyważenia bramy przez protestujących żołnierze ostrzegli na głos, że w przypadku nielegalnego wtargnięcia mogą użyć broni, siły oraz środków specjalnych zgodnie z prawem.

Służbową kontrolę dotyczącą mobilizacji Bryndaka wyznaczono następnego dnia po wydarzeniach. Jej wynik: nie stwierdzono naruszeń procedury poboru. Zmobilizowany Bryndak nie zwrócił się do Okręgowego Centrum Mobilizacyjnego z oświadczeniem o naruszeniu jego praw.

Osobno sprawdzono również sam wiec, a mianowicie, czy wśród jego uczestników byli żołnierze podlegający TCC oraz czy mogło dojść do naruszenia praw obywateli. Policja, która tego dnia zapewniała porządek publiczny w pobliżu budynku TCC, nie odnotowała żadnych naruszeń podczas zgromadzenia, a po rozmowach z dziennikarzami ludzie spokojnie się rozeszli.

Porsche Panamera za tysiąc dolarów: w oświadczeniu majątkowym pracownicy TCC znaleziono coś niezwykłego

Główna specjalistka oddziału poborowego Khmelnyckiego TCC Olena Kołcowa zadeklarowała dwa samochody należące do rodziny: Nissana Qashqai z 2018 roku za 50 tysięcy hrywien oraz Porsche Panamera z 2014 roku za 46 tysięcy hrywien. Oznacza to, że Porsche w oświadczeniu okazało się tańsze od Nissana i kosztowało około tysiąca dolarów.

Ciekawą arytmetykę zamiast Kolcowej wyjaśnił przewodniczącemu TSK zastępca szefa Chmielnickiego Okręgowego TSK Jewgienij Gorbaczow: Panamera nie należy ani do Kolcowej, ani do jej męża. Samochód został przekazany rodzinie do użytku przez przyjaciela rodziny, który wyjechał za granicę w 2022 roku. Nissan Qashqai został zakupiony jeszcze zanim kobieta rozpoczęła pracę w Komisji Śledczej.

„Przeprowadzono w tej sprawie kontrolę mającą na celu potwierdzenie faktów dotyczących wzbogacenia się lub jakichkolwiek przejawów korupcji. Nie znalazły one potwierdzenia. Kontrola została również przeprowadzona przez Narodową Agencję ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK)” – zapewnił Gorbaczow.

Kołcowa nadal pracuje w TCK i, według słów urzędnika, jeździ do pracy właśnie Nissaniem. Porsche'a używa jej mąż, który jest prywatnym przedsiębiorcą i rzeczywiście, nie tylko dla pozoru, ale w sposób odczuwalny i aktywny wspiera Siły Zbrojne.

Przedstawiciel TCK nie był jednak w stanie wyjaśnić, dlaczego w oświadczeniu majątkowym wartość samochodu podano właśnie na 46 tysięcy hrywien. Przypuszczał, że taka kwota mogła zostać wskazana w umowie kupna-sprzedaży, ale nie udzielił dokładnej odpowiedzi.

Przykuwano kajdankami do haka holowniczego: dwóm żołnierzom wymierzono upomnienia

W Lechnówce w obwodzie chmielnickim, podczas ostrzegania ludności, żołnierze przypięli kajdankami do haka holowniczego 61-letniego mężczyznę, uprzednio używając wobec niego siły i gazowego sprayu. O tym przypadku poinformował Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec.

Mężczyzna jest ojcem jednego z żołnierzy. Jednak w obwodowym centrum koordynacji kryzysowej w Chmielnickim stwierdzono, że działano w granicach uprawnień. Dalsze dochodzenie służbowe potwierdziło jednak bezprawne działania pracowników rejonowego Centrum Kontroli Terytorialnej. Dwóch żołnierzy pociągnięto do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a akta sprawy przekazano do terytorialnego oddziału Państwowej Służby Śledczej.

Szef obwodowego Centrum Kontroli Transportu w Chmielnickim Jewgienij Gorbaczow nazwał to zdarzenie przykrym i oświadczył, że osobiście potępia użycie kajdanek, ale w tym przypadku żołnierze nie mogli zareagować inaczej.

Szczegóły zdarzenia wyjaśnili funkcjonariusze organów ścigania: „Pracownicy Komendy Wojskowej rozmawiali z pewną osobą. W tym czasie 61-letni mężczyzna zauważył samochód żołnierzy. W małej miejscowości wszyscy znają samochody komendy rekrutacyjnej. Mężczyzna sam więc podszedł, sprowokował konflikt, uszkodził samochód i pobił pracowników Centrum Rekrutacyjnego — ci następnie udokumentowali obrażenia w szpitalu”.

Mężczyzna ten ma dwóch synów — jeden rzekomo uchyla się od służby wojskowej, a drugi przebywa w Służbie Zbrojnej Ukrainy. Prawdopodobnie konflikt rozpoczął się z powodu osobistej niechęci mężczyzny. Strony złożyły zeznania. Organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie dwóch odrębnych zdarzeń: działań mężczyzny będącego osobą cywilną oraz działań pracowników TCC. Policja prowadzi postępowanie na podstawie art. 350 Kodeksu karnego (groźba lub przemoc wobec funkcjonariusza lub obywatela pełniącego obowiązek publiczny). Dochodzenie w sprawie działań żołnierzy leży w kompetencji Państwowego Biura Śledczego (DBR). W momencie posiedzenia żadne ze śledztw nie zostało jeszcze zakończone, a wobec 61-letniego mężczyzny nie zastosowano środka zabezpieczającego.

Następnie okazało się, że podczas incydentu kamery osobiste nie działały. Dokładniej rzecz biorąc, jak przyznał przedstawiciel TCK, nie zostały one nawet włączone. Sam konflikt miał miejsce bez obecności policji. W związku z tym Oleksij Honczarenko obiecał, że komisja będzie monitorować tę sprawę. Osobno poprosił kierownictwo TCC o zwrócenie uwagi na żołnierza, który bezpośrednio założył kajdanki osobie w podeszłym wieku.

Zamiast kupującego – pracownik TCC: mężczyznę zwabiono ogłoszeniem na AUTO.RIA

Według doniesień mediów w Chmielnickim mężczyzna wystawił samochód na sprzedaż na portalu AUTO.RIA. Zadzwonili do niego rzekomi nabywcy, umówili się na oględziny samochodu, ale zamiast nich przyjechali pracownicy TCC. Mężczyznę przewieziono do terytorialnego centrum rekrutacyjnego.

Córka mężczyzny skarżyła się później, że ojciec ma problemy zdrowotne, a pracownicy TCC początkowo odmawiali przyjęcia przekazanych mu leków. Zrobili to dopiero po wielokrotnych prośbach.

Przedstawiciele TCC nie byli w stanie potwierdzić historii związanej z ogłoszeniem, ale przyznali, że córka mężczyzny zwróciła się na policję ze skargą dotyczącą nieudzielenia ojcu pomocy medycznej.

„Rzeczywiście miało miejsce zdarzenie, w którym zwróciła się do policji, twierdząc, że jej ojciec przebywa tam i nie udziela mu się pomocy medycznej. Wezwano pogotowie ratunkowe pod numerem 103” – powiedział urzędnik.

Przyjechała karetka, zmierzono mężczyźnie ciśnienie i podano mu leki. Następnie przeszedł on komisję wojskowo-lekarską, w wyniku której został powołany do służby wojskowej.

Weteran z kijem baseballowym przyszedł do Centrum Rekrutacyjnego, domagając się uwolnienia syna z niepełnosprawnością

Mężczyzna w mundurze wojskowym z kijem baseballowym przyszedł do Centrum Rekrutacji Wojskowej w Chmielnickim i domagał się zwolnienia swojego niepełnosprawnego syna. Twierdził, że chłopca bito po głowie.

„W tej sprawie zareagowano poprzez numer alarmowy 102. Na miejsce przybyła grupa śledczo-operacyjna. Nie znaleziono potwierdzenia tego zdarzenia” — poinformował Jewgienij Gorbaczow. Zamiast tego stwierdził, że weteran zniszczył drzwi wejściowe i kołowrót w komisariacie wojskowym.

Funkcjonariusze organów ścigania przejrzeli nagrania z kamer w pomieszczeniu oraz z kamer osobistych. Nie stwierdzono żadnych dowodów użycia siły wobec poborowego. Na miejscu zdarzenia udało się zakończyć konflikt. Poborowy i jego ojciec nie zgłosili do organów ścigania żadnych skarg dotyczących naruszenia praw. Nie wszczęto postępowania karnego wobec ojca. Jego działania zakwalifikowano jako wykroczenie administracyjne na podstawie art. 173 Kodeksu wykroczeń – drobne chuligaństwo. Jednak ze względu na wiek i cechy osobiste mężczyzny zwolniono go z odpowiedzialności. Oleksij Honczarenko uznał to za słuszną decyzję.

7 tys. dolarów za służbę na tyłach

Do 48-letniego żołnierza z rejonowego centrum rekrutacyjnego w Szepetowie zwróciła się kobieta. Chciała załatwić znajomemu miejsce w jednostce wojskowej, która nie bierze bezpośredniego udziału w działaniach bojowych. Za 7 tys. dolarów żołnierz obiecał dogadać się z komisją lekarską, ale został zatrzymany podczas odbioru pieniędzy. Sąd zastosował wobec żołnierza środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji. Kaucję wpłacił i, według przedstawiciela Komendy Rekrutacyjnej, w momencie rozprawy przebywał w domu.

Komentując ten incydent, Gorbaczow zasugerował, że żołnierz świadomie oszukał kobietę, ponieważ raczej nie miał rzeczywistego wpływu na członków komisji lekarskiej. Aby dokładnie wyjaśnić sprawę, w Rejonowym Komitecie ds. Rekrutacji w Szepetowie przeprowadzono nawet ankietę, ale informacja ta nie znalazła potwierdzenia.

Dwa samochody marki Renault w zamian za obietnicę niepowoływania pracowników przedsiębiorstwa

Były szef oddziału jednego z rejonowych komisji rekrutacyjnych w obwodzie chmielnickim, podpułkownik, według wersji śledztwa, uzgodnił z zastępcą dyrektora przedsiębiorstwa, że nie będzie powoływał jego pracowników do służby wojskowej. Cena porozumienia — dwa samochody marki Renault. Podpułkownik otrzymał samochody w kwietniu 2024 roku — Renault Sandero o wartości bilansowej prawie 230 tysięcy hrywien. W sierpniu 2025 roku — Renault Duster o wartości ponad 587 tysięcy hrywien.

Jesienią 2025 roku podpułkownika przeniesiono do służby w Zakarpaciu, a przedsiębiorca, najwyraźniej zdając sobie sprawę, że trzeba będzie zawrzeć nową umowę, poprosił o zwrot samochodów lub przekazanie ich na potrzeby Sił Zbrojnych. Jednak podpułkownik postanowił zarejestrować samochody na swoją bliską krewną. Za co został objęty podejrzeniem na podstawie części trzeciej artykułu 368 Kodeksu karnego Ukrainy — uzyskanie nielegalnej korzyści przez funkcjonariusza publicznego.

Przedstawiciel Obwodowego Komitetu Kontroli Korupcji w Chmielnickim zaznaczył, że nie może komentować decyzji kadrowych innego regionu ani przebiegu postępowania karnego, które nie leży już w jego kompetencji. Jednak przedstawiciel Policji Narodowej doprecyzował okoliczności sprawy: to właśnie oni udokumentowali to przestępstwo. Organy ścigania wiedzą, że podpułkownika zatrzymano po przeniesieniu go do Zakarpacia. Sąd zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 260 tysięcy hrywien. Następnie został on odsunięty od pełnienia obowiązków w nowym miejscu służby, a akt oskarżenia przekazano do sądu.

„Tutaj nagroda znalazła tego bohatera” – zażartował przewodniczący TSK, komentując zatrzymanie podpułkownika i wyrażając nadzieję na sprawiedliwy wyrok sądu.

Na koniec Gonczarenko przypomniał, że kolejne posiedzenie komisji śledczej odbędzie się 7 grudnia. Oczekuje się na pojawienie się na nim byłego ministra obrony Mykoły Fedorowa — albo dobrowolnie, albo z pomocą policji (co oczywiście jest lepszym rozwiązaniem).

Również 7 grudnia to jedna z dwóch dat, na które komisja zaprasza do złożenia zeznań dyrektora NABU Semiona Krywonos, szefa SAP Oleksandra Klymenka, byłego szefa SBU generała Wasyla Maluka, detektywa NABU Magamedrasula oraz byłego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenka.

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