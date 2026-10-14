1 maja hiszpańskie służby przechwyciły u wybrzeży Maroka statek towarowy Arconian, na którego pokładzie znaleziono 1 279 pakunków kokainy o wadze od 30 do 45 ton. Według The Guardian statek wypłynął z Freetown, stolicy Sierra Leone. Gazeta nazywa to największym przejęciem kokainy w historii.

Podczas operacji hiszpańska Gwardia Cywilna zatrzymała 23 członków załogi z Filipin. Później funkcjonariusze znaleźli w ładowni sześciu uzbrojonych mężczyzn. Uczestnik operacji Lucas Fernandez poinformował, że narkotyki znajdowały się w korytarzu o długości około 60 metrów.

Informacje o powiązaniach z holenderskim zbiegiem

Śledztwo The Guardian wiąże ładunek z Holendrem Josem Leijdekkersem, którego gazeta nazywa jednym z najbardziej poszukiwanych w Europie handlarzy narkotyków. Według dziennika Leijdekkers jest zięciem prezydenta Sierra Leone Juliusa Maady Bio. W styczniu 2025 roku Niderlandy wysłały do Sierra Leone wniosek o jego ekstradycję. Jak pisze gazeta, Leijdekkers został zaocznie skazany na ponad 100 lat więzienia, między innymi za usiłowanie zabójstwa, a władze Sierra Leone oświadczyły wówczas, że nie znają tej osoby.

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Źródła The Guardian w zachodnich służbach wywiadowczych twierdzą, że po przybyciu Arconian do portu we Freetown 18 kwietnia na statek przez cztery dni mogło zostać załadowane około 30 ton kokainy. Szef portu Yankuba Bio odrzucił te twierdzenia, nazywając je bezpodstawnymi, i oświadczył, że port nie zajmuje się eksportem narkotyków ani go nie ułatwia.

Zaginięcia ludzi we Freetown

W październiku 2025 roku we Freetown zaginęło dziewięć osób, w tym 40-letni właściciel sklepu Alan Jalloh i piłkarz Alusine „Bokai” Koroma. Według śledztwa źródła w policji i służbach wywiadowczych wiązały zaginięcia z konfliktem wokół transakcji kokainowej i wymieniały Leijdekkersa. Policja i wojsko Sierra Leone nie odpowiedziały na zapytania The Guardian dotyczące śledztwa w sprawie zaginięć.

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