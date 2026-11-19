Bloger zajmujący się arbitrażem ruchu internetowego Ołeksandr Slobożenko nieustannie opowiadał w mediach społecznościowych o swoim „sukcesie”, bez żadnych kreatywnych ozdobników. Jego historia przypominała setki podobnych opowieści kolegów z blogerskiego „światka”: dorastał w zwyczajnej rodzinie, pierwsze pieniądze zarobił sam, a nie dostał ich od mamy, zbudował odnoszący sukcesy biznes i został milionerem przed trzydziestką. Atrybuty sukcesu regularnie pojawiały się na jego relacjach — Lamborghini, Ferrari, prywatne loty, wakacje na Ibizie, alpejskie serpentyny i pewność siebie człowieka, który uważa, że wszystko mu wolno.

Opowieści założyciela Traffic Devils o astronomicznych zarobkach z arbitrażu ruchu internetowego interesowały nie tylko jego obserwatorów, lecz także organy ścigania, które chciały sprawdzić, ile podatków młody milioner odprowadza do ukraińskiego budżetu. Spoiler: ani grosza. Jednocześnie Ołeksandr Slobożenko nigdy nie ukrywał ani swojego luksusowego stylu życia, ani wystawnych rozrywek za granicą. Mógł przekraczać granicę w dowolnym momencie i dowolną liczbę razy.

Nie pomogła mu biografia, w której pojawiły się rosyjskie biura, kasyna internetowe, carding, podejrzane płatności reklamowe, zaświadczenie o niezdolności do służby wojskowej oraz jednorazowa darowizna w wysokości 20 mln hrywien na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy, o której Slobożenko osobno informował swoich odbiorców. 17 listopada 2026 roku w kurorcie Riccione we Włoszech lokalna policja zatrzymała Slobożenkę na wniosek strony ukraińskiej za pośrednictwem Interpolu. Zamiast kolejnej podróży czeka teraz na decyzję w sprawie ekstradycji w więzieniu Casetti i z jakiegoś powodu nie prowadzi już transmisji na żywo.

Przyglądamy się temu, jak chłopak z Biłohorodki stworzył Traffic Devils, na czym zarabiał jego zespół, skąd wzięły się milionowe majątki i dlaczego wokół nich raz po raz pojawiali się krewni oraz przyjaciele.

Historia Slobożenki, który wcześnie nauczył się zarabiać

Ołeksandr Slobożenko urodził się 3 sierpnia 1998 roku we wsi Biłohorodka w obwodzie kijowskim. W biografiach opisujących jego sukces podkreślano, że był jedynym dzieckiem w zwyczajnej rodzinie, bez wpływowych znajomości i kapitału na start. Uczył się w gimnazjum „Akademia” oraz w Biłohorodzkiej Szkole Ogólnokształcącej nr 1, a później rozpoczął naukę w Kijowskim Kolegium Łączności na kierunku związanym z tworzeniem oprogramowania. Sam tłumaczył, że siedem lat zaawansowanej nauki matematyki pomogło mu wykształcić biznesowy sposób myślenia.

Slobożenko zaczął zarabiać jeszcze jako uczeń. Od szóstej klasy dorabiał jako pomocnik budowlany, później trafił do branży poligraficznej i roznosił ulotki. W wieku około dziesięciu lat dostał komputer. Potem pojawił się internet: od jedenastego roku życia administrował społecznościami i czatami w mediach społecznościowych, w wieku 12–13 lat próbował sił w handlu elektronicznym, uczył się reklamy i zarobił pierwsze kilka tysięcy dolarów. Od razu wydał je na motocykl.

W 2016 roku Ołeksandr poznał arbitraż ruchu internetowego — polega on na kupowaniu reklam na jednych platformach i kierowaniu za ich pośrednictwem użytkowników do serwisów reklamodawców. Za kliknięcia, rejestracje lub inne działania reklamodawca wypłaca wynagrodzenie. Zysk zależy od tego, jak skutecznie zespół kupuje ruch i ile zarabia na pozyskanych użytkownikach.

Slobożenko zaczął poznawać tę branżę razem z przyjacielem, a później zebrał niewielki zespół. W 2018 roku zdążył też odnieść sukcesy sportowe: uzyskał tytuł mistrza sportu i został mistrzem Ukrainy w szosowo-torowych wyścigach motocyklowych. W tym samym roku zakończył zawodową karierę sportową, ale zamiłowanie do prędkości i drogich samochodów pozostało z nim na długo.

Traffic Devils: kasyna, rosyjski ślad i pierwsze pytania podatkowe

W listopadzie 2019 roku Slobożenko założył zespół zajmujący się arbitrażem ruchu internetowego Traffic Devils. Główne obszary działalności obejmowały media buying, gambling i betting — promocję kasyn internetowych oraz usług bukmacherskich.

Według samego przedsiębiorcy przez pierwsze pół roku zespół pracował ze stratą, a nawet pojawiały się myśli o zamknięciu działalności. Jednak w czerwcu 2020 roku sytuacja się poprawiła i biznes zaczął się rozwijać.

Śledczy przedstawiali jednak inną wersję medialnej popularności Slobożenki. Według jednej z nich Ołeksandr miał być promowany przez właścicieli rosyjskiego kasyna internetowego 1xBet jako sztuczny projekt medialny, którego celem było przyciąganie młodych ludzi do branży hazardowej.

W tym samym czasie, gdy interesy Ołeksandra zaczęły się rozwijać, zainteresowały się nim organy ścigania. Policja Narodowa wszczęła postępowanie karne dotyczące możliwego uchylania się od płacenia podatków i legalizacji mienia pochodzącego z przestępstwa. Organy podatkowe naliczyły mu niemal 54,8 mln hrywien zaległości. Przeprowadzono przeszukania w domu Slobożenki oraz w jego biurze w centrum Kijowa, jednak skonfiskowane rzeczy później zwrócono. W 2022 roku sprawa praktycznie utknęła na etapie postępowania przygotowawczego.

Kilka tygodni po wszczęciu postępowania Slobożenko zarejestrował działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na trzeciej grupie podatkowej. Wówczas roczny limit dochodu dla tej grupy wynosił 8,3 mln hrywien, podczas gdy sam bloger opowiadał o milionowych miesięcznych zarobkach. Wystawny styl życia nie został odłożony na później ani na chwilę z powodu postępowania karnego — już w grudniu 2020 roku publikował zdjęcia z Dubaju.

Co reklamował zespół Slobożenki

Według śledczych w latach 2020–2023 struktura kierowana przez Slobożenkę uzyskała ponad 1 mld hrywien niezadeklarowanych dochodów. Według wyliczeń organów ścigania budżet stracił ponad 213 mln hrywien z tytułu podatków, czyli około 4,3 mln euro.

Znaczenie miały również kierunki, na które zespół Ołeksandra kierował ruch reklamowy. W śledztwach dziennikarskich i materiałach dotyczących działalności powiązanych struktur wymieniano kasyna internetowe oraz usługi bukmacherskie. Wśród wskazywanych marek znalazły się 1xBet, 1WIN, PinUp i PariMatch. Oprócz hazardu i zakładów bukmacherskich mowa była o serwisach randkowych, platformach takich jak OnlyFans, call center oraz podrabianych produktach medycznych.

W materiałach wspominano również o fałszywych kontach reklamowych. Z działalnością struktur powiązanych ze Slobożenką, w tym spółek Traffic Devils LLC, Finance Systems LLC oraz Vinkos JSC, łączono nawet carding — wykorzystywanie skradzionych kart bankowych obywateli państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych do opłacania reklam w mediach społecznościowych. Przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Rosji Traffic Devils miała biura w Moskwie i Petersburgu. Moskiewski oddział działał pod nazwą TD MSK. Później zespół pracował również na rynkach Polski i Kazachstanu.

Ferrari za milion dolarów i kolekcja za trzy miliony

Slobożenko dbał również o rozwój własnej marki medialnej. Kupował reklamy u znanych blogerów, występował w wywiadach na YouTube i złożył wniosek o rejestrację znaku towarowego Alex Slobozhenko. Na przykład wywiad u Raminy Eshakzai osiągnął ponad 1,2 mln wyświetleń.

Samochody stały się osobną częścią publicznego wizerunku Ołeksandra. W kolekcji, którą Slobożenko sam wyceniał na około 3 mln dolarów, znajdowały się Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Maybach, McLaren, Chevrolet Corvette oraz BMW M3 Competition. Sasza regularnie publikował w mediach społecznościowych nagrania z ulicznych wyścigów samochodami sportowymi, podczas których łamano przepisy ruchu drogowego, a także przejazdów buggy po terenach chronionych Karpat. Pewnego razu bloger miał nawet wypadek. W 2021 roku Slobożenko wynajął w Dubaju Ferrari SF90 Stradale warte około miliona dolarów. Chciał przetestować supersamochód i zdecydować, czy sprzedać własne Lamborghini Huracan i przesiąść się do Ferrari. Jazda próbna zakończyła się wypadkiem, który przedsiębiorca tłumaczył usterką techniczną samochodu.

„Szlach”, Alpy i zaświadczenie o niezdolności do służby wojskowej

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Slobożenko publicznie zaprzeczał, jakoby działał na rynku rosyjskim, i przedstawiał swoją działalność jako walkę w przestrzeni informacyjnej. W materiałach dziennikarzy śledczych pojawił się jednak wątek wirtualnych kart serwisu SPENDGE. Według tych informacji od marca do maja 2022 roku pracownicy Traffic Devils i moskiewskiego oddziału TD MSK mieli wykorzystać błąd w przeliczaniu walut podczas opłacania reklam na Facebooku i Google. Za pośrednictwem serwisu przeszły płatności na łączną kwotę 25 943 280 euro, podczas gdy faktycznie pobrano jedynie 259 433 euro. Różnica wyniosła 25 683 847 euro.

W kwietniu tego samego roku Slobożenko po raz pierwszy od początku pełnoskalowej wojny wyjechał z Ukrainy. Umożliwiło mu to wpisanie go do systemu „Szlach” jako wolontariusza przez Zakarpacką Obwodową Administrację Wojskową. Granicę przekroczył przez Użhorod minibusem Volkswagen Crafter razem z Andrijem Medianykiem, byłym policjantem z Doniecka.

Już w sierpniu Slobożenko uraczył swoich obserwatorów ekstremalnym nagraniem z Włoch, w którym opowiadał o „małej rodzinnej przejażdżce” po Alpach. W wyjeździe uczestniczyły dwa Lamborghini Huracan i inne samochody sportowe. Według ukraińskich mediów samochody miały ukraińskie tablice rejestracyjne, a przejazdy z dużą prędkością filmowano z helikoptera.

Potem pojawiła się lawina relacji, w których luksus aż krzyczał: loty czarterowe, Ferrari, topowe BMW, skoki spadochronowe w Szwajcarii, urodziny na Ibizie, Wenecja, jezioro Como i Dolomity. Jesienią tego samego roku Slobożenko wraz z przyjacielem Romanem Dziubenką zorganizowali wyścigi Lamborghini w centrum Warszawy. Tym razem zabawę przerwała jednak polska policja.

Około pół roku po wyjeździe Ołeksandr wrócił na Ukrainę i niemal natychmiast otrzymał orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w kijowskiej dzielnicy Hołosijiw, uznające go za niezdolnego do służby wojskowej z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Dokument podpisał przewodniczący komisji Wołodymyr Prychodko. Później Prychodko został oskarżony o przyjmowanie łapówek w zamian za wykreślanie osób podlegających obowiązkowi wojskowemu z ewidencji, a jego sprawa trafiła do sądu. Tymczasem „poważnie chory” bloger z radością publikował nagrania z siłowni, podnoszenia sztangi, salt do wody, jazdy na motocyklach i skuterach śnieżnych. Nic dziwnego, że dziennikarze śledczy zainteresowali się okolicznościami uzyskania zaświadczenia, zwłaszcza że w ciągu kolejnych dwóch lat Slobożenko 12 razy wyjeżdżał za granicę.

Mama, babcia i bardzo skromny milioner Sasza

W 2023 roku Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego ponownie zajęło się sprawą związaną z działalnością Slobożenki. W materiałach pojawiły się artykuły 212, 203-2 i 209 ukraińskiego Kodeksu karnego.

Detektywi ustalili, że na samego Slobożenkę oficjalnie zarejestrowane były jedynie Mitsubishi Lancer z 2009 roku oraz motocykl BMW S1000RR z 2019 roku. Dość skromny zestaw jak na właściciela kolekcji supersamochodów wartych miliony. Za to jego 75-letnia babcia Nina Zwir, była nauczycielka prac ręcznych, została właścicielką dwóch mieszkań w kijowskim kompleksie mieszkaniowym Taryan Towers, których szacunkowa wartość wynosiła 700 tys. dolarów.

Na jego 45-letnią matkę, Irynę Zwir, zarejestrowano miejsca parkingowe, mieszkanie na Peczersku oraz część luksusowych samochodów, w tym Mercedes-Benz Maybach S580, BMW M3 i Ferrari SF90 Stradale. Kiedy dziennikarze próbowali porozmawiać z matką Slobożenki, najpierw oświadczyła, że nie zna własnego syna, a następnie zakończyła rozmowę.

Kolejny samochód, Toyota Land Cruiser 200 wykorzystywana do ochrony — właśnie do ochrony — był zarejestrowany na Andrija Medianyka, tego samego byłego policjanta, z którym Slobożenko wyjechał przez system „Szlach”. Medianyk również zaprzeczał, że wie cokolwiek o tych samochodach.

Rodzina stopniowo zaczęła pojawiać się także w rejestrach przedsiębiorców. Latem 2023 roku działalność gospodarczą zarejestrowała matka, a wiosną 2024 roku przedsiębiorcą została również babcia Nina Zwir. Jej profil działalności obejmował doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.

W listopadzie 2023 roku sam Slobożenko oficjalnie zarejestrował spółkę Traffic Devils LLC, której dyrektorką została jego matka, oraz Traffic Devils Agency, utworzoną wspólnie z Romanem Dziubenką. Obie firmy wykazały straty za rok.

Slobożenko posiadał również 13-procentowy udział w spółce Ikigai Group, działającej w branży wynajmu nieruchomości. Zarejestrowano ją w Kijowie wspólnie z Jewhenijem Trusowem, Ołeksandrem Horkuszynem, Maksymem Jakupowem, Władysławem Myrosznyczenką i Witalijem Duchopełowem.

Szczególnie interesujące jest to, że Traffic Devils LLC uzyskała później status rezydenta Diia City. Jakie kryteria spełniała firma, aby otrzymać taki status, skoro toczyły się już wobec niej postępowania karne?

Numery postępowań i zarzuty

28 marca 2024 roku Slobożenko ponownie wyjechał za granicę. Tym razem już nie wrócił. W czerwcu 2024 roku w rejestrze sądowym pojawiły się dokumenty procesowe związane ze śledztwami dotyczącymi działalności Slobożenki: postępowania Biura Prokuratora Generalnego nr 42023000000000987, nr 42023000000000988 i nr 42023000000000989, a także postępowanie kijowskiej Policji Narodowej nr 12024100000000824.

Osobno pojawiło się postanowienie Sądu Rejonowego Szewczenkowskiego w Kijowie nr 761/19735/24, zobowiązujące Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy do wszczęcia postępowania przygotowawczego.

16 sierpnia 2024 roku Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego oficjalnie poinformowało Slobożenkę o przedstawieniu mu zarzutów. Zarzucono mu uchylanie się od zapłaty ponad 213 mln hrywien podatków oraz legalizację mienia pochodzącego z przestępstwa. Detektywi zajęli osiem pojazdów oraz nieruchomości w Kijowie.

Miliardowe dochody i portfele kryptowalutowe: co mówi Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego

Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego opublikowało szczegóły schematu, który — według wersji detektywów — wykorzystywała struktura Slobożenki.

W 2020 roku zaangażował on znajomych i specjalistów IT, stworzył serwis internetowy i zarejestrował znak towarowy. Jednocześnie, według śledczych, sama struktura komercyjna celowo nie została zarejestrowana jako osoba prawna ani zgłoszona do ewidencji podatkowej. Nie zawierano również umów o pracę z pracownikami. Ogólne kierownictwo sprawował Slobożenko. Zaufana osoba odpowiadała za wewnętrzną księgowość: ewidencjonowała wpływy i rozdzielała wypłaty pracownikom.

Główne dochody struktura uzyskiwała z affiliate marketingu — promowania w internecie i mediach społecznościowych usług w kilku obszarach: gambling — kasyna internetowe i gry hazardowe; betting — zakłady bukmacherskie; dating — serwisy randkowe; nutra — produkty kosmetyczne i zdrowotne.

Do przepływu pieniędzy wykorzystywano sieć kryptowalutową. Zaufane osoby rejestrowały portfele kryptowalutowe w elektronicznych systemach płatniczych, podając własne dane paszportowe. Na te portfele trafiały płatności za arbitraż ruchu internetowego. Następnie aktywa wirtualne przelewano na portfele powiązane z samym kierownikiem albo wymieniano na gotówkę w dolarach amerykańskich w kantorach. Według wyliczeń Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego w latach 2020–2023 w ten sposób uzyskano ponad 1 mld hrywien dochodu, według oficjalnego kursu Narodowego Banku Ukrainy. Środków tych nie deklarowano, a budżet stracił ponad 213 mln hrywien z tytułu podatków.

Część zalegalizowanych środków wydawano na luksusowe samochody i nieruchomości w stolicy. W wyniku śledztwa detektywi Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego pod nadzorem procesowym Biura Prokuratora Generalnego przedstawili Slobożence zarzuty na podstawie części trzeciej artykułu 212 ukraińskiego Kodeksu karnego — uchylania się od płacenia podatków w szczególnie dużych rozmiarach — oraz części pierwszej artykułu 209 — legalizacji mienia pochodzącego z przestępstwa. Po przeszukaniach i ekspertyzach organy ścigania zajęły osiem pojazdów, w tym luksusowe samochody sportowe, a także mieszkania i inne nieruchomości w Kijowie.

20 milionów hrywien dla Sił Zbrojnych i zatrzymanie we Włoszech

Wiosną ubiegłego roku Slobożenko opublikował nagranie, w którym oświadczył, że spłaca zaległości podatkowe, a także przekazał 20 mln hrywien na potrzeby Sił Obrony Ukrainy. Ale nie jest to pewne. 17 listopada 2026 roku grupa operacyjna komendy policji w Rimini zatrzymała 28-letniego Ukraińca w hotelu. Podstawą było międzynarodowe poszukiwanie za pośrednictwem Interpolu na wniosek strony ukraińskiej. Chodziło o podejrzenia uchylania się od płacenia podatków w szczególnie dużych rozmiarach oraz prania pieniędzy.

Według włoskich organów ścigania Slobożenko został zidentyfikowany podczas meldowania się w hotelu. Przewieziono go do komendy policji przy placu Piazzale Bornaccini, poinformowano o podstawach zatrzymania, a następnie przeniesiono do więzienia Casetti. Tam oczekuje na decyzję w sprawie ekstradycji do Ukrainy.

Ołeksandr Slobożenko ma liczne grono odbiorców nie tylko wśród użytkowników mediów społecznościowych. Obserwuje go również wielu znanych ludzi — przedstawiciele biznesu, mediów, blogerzy i inne rozpoznawalne osoby. Należą do nich piosenkarz Qatoshi, blogerzy Wład Szewczenko, Anastazja Skalnycka i Ramina Eshakzai, dziennikarka Janina Sokołowa oraz aktor Dmytro Muzyka. UA.News zwróciło się do nich z prośbą o komentarz w sprawie zatrzymania założyciela Traffic Devils i wyjaśnienie, czy utrzymują z nim kontakt. Do czasu przygotowania materiału odpowiedzieli jedynie Dmytro Muzyka i Janina Sokołowa, informując, że nigdy nie spotkali się ze Slobożenką.

„Chimprom”, „Kartagina” i Slobożenko: co może ich łączyć?

Zatrzymanie Ołeksandra Slobożenki we Włoszech może mieć związek z rynkiem oszukańczych call center oraz osobami będącymi uczestnikami sprawy „Kartagina”. Wcześniej, w czerwcu 2023 roku, deputowany do Rady Najwyższej Ołeksandr Kunicki, który zasiadał w parlamentarnej tymczasowej komisji śledczej ds. cyberoszustw, publicznie mówił o możliwym udziale założyciela Traffic Devils w sieci oszukańczych call center.

W przestrzeni publicznej pojawiają się przypuszczenia, że śledztwo po przeszukaniach u Slobożenki i jego matki Iryny Zwir na długi czas przycichło dzięki wsparciu jednej z osób zaangażowanych w sprawę „Kartagina”. Nie za darmo: według tych doniesień funkcjonariusz miał otrzymać jednorazowo 400 tys. dolarów za „załatwienie sprawy”, a następnie co miesiąc kolejne 100 tys. dolarów od Saszy. Ale to plotki. Na razie.

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