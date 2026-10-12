На Кипре Deloitte Cyprus подписала отчетность компании, связанной с Романом Абрамовичем, из которой исчезли активы на $672 млн. Об этом говорится в совместном расследовании BBC News, BBC Panorama и Bureau of Investigative Journalism. По данным журналистов, среди активов были яхты, недвижимость, частные самолеты и вертолеты.

Активы в отчетности Amiscan

Как сообщает расследование, в 2006 году, после введения на Кипре требования публиковать корпоративную отчетность, советники Абрамовича и компания MeritServus решили оформить передачу активов кипрской Amiscan Investments ее материнской структуре на Британских Виргинских островах. Документы были датированы задним числом — 2003 годом.

Deloitte Cyprus изучила эти документы и признала их достаточными для исключения активов из отчетности Amiscan, отмечает BBC. После подписания в 2006 году отчетов за 2003 год у компании остались активы лишь на $75 тыс. Профессор бухгалтерского учета Университета Шеффилда лорд Сикка заявил, что неправильное указание дат операций и непубликация достоверной отчетности могут представлять собой нарушение установленной законом обязанности.

Документы по налогам

Расследование также касается Kravin Investments — другой кипрской компании, которая в 2003 году имела почти $2 млрд на банковских счетах. Согласно утечке документов, MeritServus после встречи с Deloitte предложила изменить финансовые и бухгалтерские записи за 2003 и 2004 годы.

По версии журналистов, документы должны были создать впечатление, что Kravin лишь хранила и инвестировала средства от имени материнской компании на Британских Виргинских островах. Это могло бы означать, что компании не нужно было платить на Кипре налог с процентного дохода. Барристер Эндрю Митчелл KC, специализирующийся на праве финансовых услуг, назвал описанную BBC схему прямым уклонением от уплаты налогов.

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BBC также сообщила о документах, касающихся Electus Investments. По данным расследования, они создавали впечатление, что активы на сумму более $10 млрд с 2003 года принадлежали структуре на Британских Виргинских островах, а не кипрской компании.

Позиции сторон

Адвокаты Абрамовича опровергли, что он уклонялся от уплаты налогов или скрывал состояние. По их словам, он не занимался ежедневным управлением компаниями, не знал, не санкционировал и не поручал фальсифицировать документы, а полагаться на советы специалистов было законно.

Deloitte Cyprus заявила, что действует в соответствии с действующим законодательством. Компания также сообщила, что не может комментировать конкретные обвинения, поскольку документам более 20 лет и они больше недоступны.

Абрамович попал под санкции Великобритании после полномасштабного вторжения России — государства-агрессора — в Украину в 2022 году и был вынужден продать футбольный клуб Chelsea. На острове Джерси заморожены его активы на £5,4 млрд, а уголовное расследование продолжается четыре года.

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