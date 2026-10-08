Работники фабрик в Камбодже получают менее £1 в час — BBC Sport

Работники двух швейных фабрик в Камбодже, где производят официальные реплики футбольных футболок для ведущих клубов, получают базовую оплату менее £1 в час. Об этом сообщает BBC Sport, которое проследило производство до предприятий Bowker Garment Factory и Trax Apparel недалеко от Пномпеня.

На фотографиях с фабрик видно изготовление комплектов для «Арсенала», «Селтика», «Ливерпуля», «Реал Мадрид», «Бенфики» и «Астон Виллы». В Bowker работают около 3400 человек, преимущественно женщины, еще примерно 3200 человек заняты в Trax Apparel, расположенной приблизительно в 16 километрах от Bowker.

Зарплаты и производственные нормы

Согласно пяти расчетным листкам, которые видела BBC Sport, базовая месячная зарплата работников составляет от $210 до $220, или £158–166. Работники обычно имеют шесть восьмичасовых смен в неделю. В трех документах общий месячный заработок с учетом сверхурочной работы и надбавок составлял около $300, или £226.

Опрошенные работники рассказали, что им трудно покрывать расходы на жилье, питание и коммунальные услуги. Они также сообщили о групповых производственных нормах от 300 до 700 единиц продукции в день. Один из работников Trax Apparel отметил, что стоимость одной футболки для покупателя может превышать двухнедельную зарплату рабочего.

Trax Apparel сообщила, что средний месячный заработок ее работников в этом году составляет от $305 до $342. Bowker Garment Factory не ответила на запрос BBC Sport.

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Жалобы на жару и безопасность

Работники обоих предприятий заявили о высокой температуре в производственных помещениях, словесных оскорблениях в случае невыполнения норм и проблемах с электробезопасностью. На одном из снимков из Bowker термометр показывает 35,2°C при влажности 57,6%. Один работник рассказал, что дважды получил удар током из-за оголенного провода.

Adidas не владеет этими фабриками, однако обе являются ее ключевыми поставщиками и должны соблюдать стандарты компании. Производитель спортивной одежды заявил, что на обоих предприятиях действуют меры контроля температуры, а его правила не допускают преследований. В Adidas также сообщили, что в документах Bowker не выявили случаев, связанных с электричеством.

Trax Apparel признала периоды повышенной температуры, отметив, что на фабрике работают системы охлаждения. Компания также настаивает, что ее подход не основан на принудительном выполнении производственных норм.

Цены на форму растут

По данным BBC Sport, средняя цена взрослой реплики футболки клуба Премьер-лиги за последние десять лет выросла на 50,7%. Стандартная домашняя футболка «Арсенала» продается за £85, а версия, аналогичная экипировке игроков, стоит до £120. Ни один из названных в расследовании клубов не ответил на запрос о комментарии.

Международная организация труда в отчете за 2024 год указала, что 69% фабрик в Камбодже имели проблемы с жарой, а 84% — с защитой работников.

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